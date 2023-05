Varesina e Caronnese chiudono il campionato perdendo

Termina con una sconfitta la stagione 2022-2023 di Varesina e Caronnese. Le fenici terminano il campionato al decimo posto dopo la sconfitta 1-0 in casa della Real Calepina, mentre a Caronno Pertusella si prende i tre punti la Folgore Caratese.

REAL CALEPINA – VARESINA 1-0

Un’altra sconfitta, la quarta di fila, per la Varesina che con i playoff ormai lontani non aveva più nulla da chiedere al campionato. A Grumello del Monte ad avere la meglio è la Real Calepina che grazie alla rete di Lancini al 42’ del primo tempo trova tre punti che significano salvezza diretta. Un finale di campionato con il freno a mano tirato per le fenici, che nelle ultime 9 gare hanno conquistato solo 4 punti, vedendo sfumare così il sogno playoff. Un finale poco performante che però non rovina una stagione comunque positiva per i ragazzi di mister Spilli, che chiudono così la stagione a quota 46 punti e che per l’anno prossimo proveranno a migliorare con ambizioni crescenti.

REAL CALEPINA – VARESINA 1-0 (1-0)

Marcatore: 42’ Lancini (R)

REAL CALEPINA: Gherardi, Zappa (67’ Rotesi), Pozzoni, Lancini, D’amuri (47’ Losa), Denis, Bertocchi (71’ Raccagni), Chiossi, Stanzione, Quarena, Pozzoli. A disposizione: Fasolini, Bacchin, Bakalyar, Mazzoleni, Orsi, Duda. All: Daniele Capelli

VARESINA: Spadavecchia, Trenchev, Bernardi, Gasparri, Tedesco (71’ Clerici), Orellana Cruz (65’ Buzzetti), Gomis (55’ Marin), Gregov, Sali (55’ Casolla), Schieppati, Grieco (71’ Kate). A disposizione: Basti, Sberna, Lucentini, Donizetti. All: Marco Spilli

Arbitro: Juri Gallorini di Arezzo (Pelotti/Nasi)

Ammoniti: Quarena (RC), Stanzione (RC), Pozzoni (RC), Gherardi (RC), Gomis (V)

CARONNESE – FOLGORE CARATESE 1-3

Ennesimo ko interno per la Caronnese, che anche all’ultima di campionato vede violato il campo di casa. Al “Comunale” a imporsi questa volta è la Folgore Caratese che però, nonostante i tre punti, non riesce a salvarsi e ai playoff dovrà vedersela con il Varese per mantenere la categoria. Motivazioni sicuramente migliori per i ragazzi di mister Melosi, che però vanno sotto alla mezz’ora colpiti dal calcio di rigore realizzato da Braidich. Il vantaggio casalingo dura però 3’, il tempo che Gualdi pareggi con un bel tiro dalla distanza. Nella ripresa la Folgore va avanti grazie alla rete di Liberati al 7’ mentre a chiudere i conti è Valsecchi al 45’, con la Caronnese in 10 per l’espulsione di Nossa.