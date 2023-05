Vende spinelli ad una ragazzina delle superiori, in azione a Varese i poliziotti di quartiere

Nel corso dei frequenti servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti tra i giovani studenti, i poliziotti di quartiere hanno denunciato un uomo di 25 anni, indiziato di aver ceduto dosi di hashish ad una studentessa di un Istituto Tecnico cittadino.

Gli agenti, da un controllo effettuato in prossimità di un noto istituto tecnico cittadino che ha portato alla segnalazione in Prefettura di una diciasettenne quale assuntrice di sostanze stupefacenti, sono riusciti a risalire anche allo spacciatore che pochi giorni addietro aveva ceduto alla ragazza la droga consumata prima di entrare in aula e denunciarlo all’autorità giudiziaria per il reato di spaccio di stupefacenti.

Si tratta dell’ennesimo servizio effettuato dai poliziotti di quartiere allo scopo di contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti tra i giovani studenti.

Questa mattina giovedì, infatti, gli stessi agenti delle Volanti hanno sequestrato uno spinello ad uno studente minorenne che è stato a sua volta segnalato in Prefettura ed hanno rinvenuto, nei pressi dell’ingresso di un altro istituto scolastico, un pacchetto di sigarette con 8 grammi di hashish che è stato sequestrato a carico di ignoti.