Vergani (Marnate): “Troppi morti nei boschi dello spaccio, servono coordinamento e azioni”

Luca Vergani, attivista politico marnatese di Italia Liberale Popolare e commerciante di Nizzolina, ha voluto mettere nero su bianco le sue riflessioni a seguito dell’ennesimo omicidio avvenuto in uno dei tanti boschi dello spaccio a cavallo delle tre province di Milano, Varese e Monza Brianza ormai teatro anche di regolamenti di conti tra bande rivali. Uno di questi boschi, infatti, è il parco del Rugareto che delimita il confine tra Marnate e Rescaldina.

É di queste settimane l’ennesimo omicidio nei boschi dello spaccio avvenuto a Cesate (Mi) e per le dinamiche collegato a quanto avviene nei boschi del Rugareto. Sono ormai diversi gli omicidi e i tentati omicidi avvenuti nelle zone boschive inerenti lo spaccio.

Italia liberale popolare solleva l’importanza di un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto allo spaccio al fine di individuare strategie condivise con tutte le forze istituzionali del territorio ,evidenziando una sorta di cabina di regia per rafforzare la collaborazione dei componenti del tavolo, ciascuno per la propria competenza, così da individuare adeguate strategie da mettere in campo in stretta sinergia con tutte le forze dell’ordine del territorio nel rafforzamento della sicurezza attraverso alleanze territoriali.

Il progetto del tavolo di concertazione e piano di zona vedrebbe la realizzazione di interventi di contrasto allo spaccio e presidio del territorio coordinati dai prefetti di concerto con i sindaci, implementando il sistema di controllo e monitoraggio coordinato tra polizia locale e forze dell’ ordine, una maggiore collaborazione anche delle associazioni politico-culturali e sportive nell’impegno costante a vivere i boschi con attività di gruppo rendendoli più fruibili .