Cantello ricorda il M° Paolo Caravati con una targa e concerto polifonico

Una targa e un concerto polifonico nella chiesa parrocchiale dedicata ai santi Pietro e Paolo. Così, venerdì 9 giugno, la comunità di Cantello ricorderà il M° Paolo Caravati, scomparso il 1° giugno dell’anno scorso a 60 anni a Ospedaletti, in Liguria, dove abitava da tempo.

Nativo di Cantello, dove ha abitato per molti anni, Paolo Caravati è stato un grande musicista, per 30 anni secondo corno dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, conosciutissimo per il suo impegno come direttore di coro. La sua attività artistica l’ha reso familiare a molte persone in ambiti culturali e musicali liguri e nazionali.

L’iniziativa in programma venerdì 9 giugno è stata organizzata dal Gruppo Aido, dall’Amministrazione comunale e dalla Parrocchia di Cantello e prevede due momenti. Alle 20 nella Biblioteca Comunale di via Monastero, il saluto delle autorità, il ricordo del M° Caravati e la posa di una targa commemorativa. Alle 21, in chiesa parrocchiale, un concerto polifonico con tre cori: la Corale Santa Cecilia di Cantello e le Corali San Vittore e Santa Maria del Monte di Varese, con la direzione dei Maestri Gabriele Conti, Romano Mauro, Giacomo Mezzalira e Angelo Riva.

Il concerto è ad ingresso libero.