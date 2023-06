Chiusure sulla A4 Milano-Brescia per lavori

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte e della segnaletica verticale, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 6 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 7 GIUGNO

-sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A51 Tangenziale est di Milano, per chi proviene da Milano ed è diretto verso Bologna.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla A4 oltre l’allacciamento con la A51 e uscire alla stazione di Agrate Brianza al km 146+000, percorrere la SP121 e immettersi poi sulla A51 Tangenziale est attraverso lo svincolo di Carugate;

-sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, per chi proviene da Brescia ed è diretto verso Bologna. In uscita, si consiglia di anticipare l’uscita sulla A4 alla stazione di Cavenago, al km 150+000, percorrere la SP176 ed entrare sulla A58 dalla stazione di Pessano con Bornago o di Gessate;

-sarà chiusa l’area di servizio “Brianza nord”, situata nel tratto compreso tra Cavenago e Agrate, verso Milano;

-sarà chiusa la stazione di Agrate, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Brescia e Milano: Cavenago;

in ulteriore alternativa, immettersi sulla A58 TEEM alla stazione di Pessano con Bornago per poi proseguire sulla A4 attraverso l’allacciamento A58/A4, al km 147+600;

in uscita per chi proviene da Milano: Cavenago sulla stessa A4 o Carugate sulla A51 Tangenziale est di Milano.

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 6 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 7 GIUGNO

-sarà chiusa la stazione di Dalmine, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Capriate.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 7 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 8 GIUGNO

-sarà chiusa l’area di servizio “Brembo sud”, situata nel tratto compreso tra Capriate e Dalmine, verso Brescia.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 8 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 9 GIUGNO

-sarà chiusa la stazione di Bergamo, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Seriate o Dalmine.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 8 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 9 GIUGNO

-sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, per chi proviene da Milano ed è diretto verso Bologna.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla A4 oltre l’immissione sulla A58 e uscire alla stazione di Cavenago, al km 150+000 ed entrare sulla A58 alla stazione di Pessano con Bornago o di Gessate;

-sarà chiusa la stazione di Capriate, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Trezzo.

Si ricorda che le chiusure previste nella stessa notte verranno effettuate in modalità alternata.