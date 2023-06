Due morti e tre feriti in un tamponamento a catena nel tratto dell’A4 tra Rho e Milano Ghisolfa

Due persone morte e cinque feriti è il tragico bilancio di un incidente avvenuto poco dopo mezzogiorno nel tratto autostradale dell’A4 Torino Venezia tra Rho e la barriera di Milano Ghisolfa, tangenziale Ovest. Coinvolti due mezzi pesanti e due automobili.

Nel terribile impatto, due persone hanno perso la vita mentre altre tre sono state trasportate in ospedale e due sono rimasti illesi. Tra i feriti una donna di circa 50 anni, conducente dell’auto a bordo della quale viaggiavano le vittime, è stata trasportata in codice rosso al San Gerardo di Monza con ferite alla testa, al torace, all’addome e al bacino, l’altro passeggero, uomo di 55 anni, han riportato un trauma cranico alla schiena e al bacino ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano. Una donna di 37 anni, alla guida della seconda vettura ha riportato un trauma al torace e alla schiena ed è stata portata in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano. Valutati sul posto i conducenti dei due camion. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, un’automedica, tre ambulanze ma per le due vittime non c’era più nulla da fare.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.