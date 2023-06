Due serate all’Eremo di Santa Caterina del Sasso con la proiezione di “Interactions – Quando il Cinema guarda la Natura”

L’associazione Art Of The World presieduta da Adelina von Fürstenberg illumina l’Eremo di Santa Caterina per due notti. Questo weeken, sabato 10 e domenica 11 giugno, l’Eremo di Santa Caterina inaugura le proiezioni del film “Interactions – Quando il Cinema guarda la Natura” con l’apertura straordinaria serale, dalle 19.30 alle 22.00.

Inoltre, fino al 18 giugno saranno presenti dei monitor per la visione dei dodici corti che compongono la produzione cinematografica. Dodici video che evocano artisticamente le ricadute del cambiamento climatico, delle interazioni uomo, animali ed ecosistemi. L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Leggiuno.

La ONG ART for The World è impegnata nell’ambito dell’iniziativa mondiale mirante a sensibilizzare maggiormente le persone rispetto agli effetti del cambiamento climatico e dell’ambiente producendo una nuova serie di corti con artisti e registi impegnati a livello internazionale e provenienti da tutto il mondo. Sotto il patrocinio della della Convenzione sulla Diversità Biologica in occasione della COP15, Conferenza delle Nazioni Unite sulla Biodiversità CBD COP15 (Montreal, Canada) e della WAAS, World Academy of Art and Sci- ence, INTERACTIONS (1’45’’) è un’antologia di 12 film con racconti di 8’ (docu-fiction, animazione, commedia, dramma, fantascienza) che si interroga sul rapporto tra l’uomo e gli animali, attraverso la biodiversità, il cambiamento climatico, la conservazione della natura, la deforestazione, l’ambiente, la salute, la fauna in generale e quella marina, l’acqua e molto altro.