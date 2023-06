È ancora troppo presto per fare il bagno nel Lago: due famiglie devono rinunciare a un sabato da bagnanti

La voglia d’estate è tanta, si sa, ed anche la voglia di tuffarsi nella acque del Lago di Varese. Ma se l’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale ha confermato la balneabilità delle acque non sono ancora in vigore le ordinanze dei singoli comuni che concedono l’autorizzazione alla balneazione. Così due famiglie che avevano raggiunto il Lido di Cazzago Brabbia con materassino, maschera e tutto l’occorrente per trascorrere una giornata sulle acque del Lago si sono dovute accontentare di ammirarlo dalla riva. Niente ordinanza, niente bagno.

«È solo questione di tempo – spiega Emilio Magni, Sindaco di Cazzago Brabbia – Dobbiamo ultimare alcuni lavori sulla spiaggia come la pulizia della battigia, l’installazione di una doccia e altri piccoli accorgimenti per accogliere i turisti. In accordo con gli altri due comuni di Varese e Bodio Lomnago che come noi hanno dato la disponibilità ad accogliere i bagnanti dopo il 20 di giugno emetteremo in contemporanea le ordinanze comunali così da dare inizio alla stagione balneare. Nello specifico in paese dovremmo anche allestire i cartelli per segnalare i parcheggi, che nei giorni festivi creano qualche difficoltà ai residenti.»

A Varese in località Schiranna sono cinque i punti in cui sarà possibile immergersi quest’estate: la spiaggetta della Canottieri, detta anche “Spiaggia dei fotografi” per il suo colpo d’occhio sul Lago, la spiaggia del Lido e due aree all’interno del Parco Zanzi. A Bodio Lomnago invece si pensa a due punti ristoro oltre ai servizi dello scorso anno come la doccia, i parcheggi e la manutenzione della spiaggia che in questa zona è un prato verde, ben tenuto.