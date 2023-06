Ecco l’autobus che per tutti i weekend estivi carica le bici per la pista del Lago di Varese

Grande novità per turisti e appassionati delle due ruote: da sabato 10 giugno sarà possibile salire con la propria bici su autobus del trasporto urbano che effettueranno un percorso circolare intorno al lago di Varese, con partenza e arrivo dal centralissimo piazzale Kennedy, effettuata da autobus muniti di un apposito portabici. Un servizio fortemente voluto dal Comune di Varese, che ha trovato l’appoggio dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale e di Autolinee Varesine.

La novità è stata presentata questa mattina a Villa Recalcati, sede della Provincia, alla presenza del sindaco Davide Galimberti, dell’assessore all’Urbanistica Andrea Civati, del direttore dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale Daniele Colombo e del presidente della Provincia Marco Magrini.

In funzione il sabato e la domenica per tutta l’estate

La nuova linea – che sarà in funzione il sabato e la domenica per tutta l’estate compreso il giorno di Ferragosto – rientra a tutti gli effetti nel trasporto pubblico locale: ciò significa che può essere utilizzata liberamente anche da utenti sprovvisti di bicicletta, che desiderano semplicemente raggiungere il lago per una passeggiata, o recarsi a Varese per qualunque ragione.

Il percorso si configura come una circolare intorno al lago, da entrambi i lati: raggiunta la Schiranna, un autobus procede in senso orario attraverso Azzate, Bodio, Cazzago, Biandronno, Bardello e Gavirate, per poi risalire a Varese; l’altro autobus effettua il giro esattamente inverso (Calcinate-Gavirate-Bardello-Biandronno-Cazzago-Bodio-Azzate). A tali corse si aggiungono alcuni ulteriori rinforzi limitati alla tratta Varese-Schiranna e viceversa, per potenziare ulteriormente una tratta urbana che ha anche una forte valenza turistica QUI LA TABELLA CON GLI ORARI.

Il bus del lago fa 27 corse giornaliere

Nel complesso 27 corse giornaliere, con la prima partenza alle 8.00 e l’ultima alle 18.15: quarantadue le fermate servite, di cui diciotto (ovvero quelle con l’apposito “golfo” che garantisce tale operazione in sicurezza) abilitate al carico e scarico delle bici, che deve essere svolto esclusivamente dall’utente.



«Il lago di Varese in questi anni è diventato una risorsa che connota il territorio in modo molto diverso rispetto al passato – dice il sindaco Davide Galimberti – Dal percorso di risanamento delle acque, che ha portato lo scorso anno all’avvio della balneabilità, agli eventi mondiali di canottaggio che hanno portato su tutto il territorio migliaia di atleti e appassionati da tutto il mondo, fino al potenziamento del cicloturismo, con l’estensione delle vie ciclabili e ora grazie a questo nuovo importante servizio».

«Con questo servizio si concretizza un’opportunità per lo sviluppo del cicloturismo del territorio e per la quale si è lavorato molto in questi anni, realizzando percorsi ciclabili sempre più estesi in grado di connettere la città di Varese al lago e con l’implementazione di servizi per la mobilità dolce – aggiunge l’assessore all’Urbanistica Andrea Civati – Il sistema Lago di Varese infatti da tempo è al centro di una visione che unisce sostenibilità, turismo e sviluppo del territorio».

Gli autobus possono trasportare fino a 6 biciclette

Gli autobus in servizio, moderni Mercedes Intouro abitualmente adibiti alle linee extraurbane, possono ospitare fino a sei biciclette: il supplemento per ogni bici ha un costo di 3.50 euro giornaliero, mentre per il viaggio del passeggero si applicano le normali tariffe del trasporto pubblico locale, mantenendo validi eventuali abbonamenti.

I biglietti possono essere acquistati in tutte le rivendite e biglietterie di Autolinee Varesine (compresa l’emettitrice automatica del capolinea di piazzale Kennedy, attiva 24 ore al giorno) e a bordo bus (solo in contanti e senza sovrapprezzo)