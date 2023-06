Efficientamento energetico del patrimonio immobiliare pubblico e privato e comunità energetiche: se ne parla in un webinar LIUC

ExSUF, Centro di eccellenza sulla finanza sostenibile per le infrastrutture e le smart cities nato da LIUC – Università Cattaneo e UNECE (United Nations Economic Commission for Europe), attivo con il contributo di Municipia, ha organizzato un webinar per parlare di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare pubblico e privato e delle opportunità offerte dalle comunità energetiche per accelerare la transizione energetica, discutendo anche le principali opzioni di finanziamento.

L’evento è online e aperto a tutti previa iscrizione, appuntamento martedì 6 giugno alle 17.

All’incontro interverranno: Anna Gervasoni (Professore Ordinario LIUC – Università Cattaneo e Direttore del Comitato Scientifico di ExSUF), Piero Atella (Head of Infrastructure, Alternative Capital Partners), Giampiero Bambagioni (Vicepresidente United 4 Smart Sustainable Cities), Stefano De Capitani (Amministratore Delegato di Municipia Engineering Group), Paloma Taltavull De La Paz (Professore Ordinario, Università di Alicante).

Il convegno sarà moderato da Laura Galvagni, giornalista de Il Sole 24 Ore.

