Gli amici si stringono a Carminati: un evento a sostegno dello skipper del naufragio sul Lago Maggiore

Lunedì 5 giugno, il ristorante di Arolo di Leggiuno dell’Antico Lido Sfizioseria ha deciso di fare la sua parte per aiutare Claudio Carminati, il comandante sopravvissuto al tragico naufragio avvenuto nel Lago Maggiore domenica 28 maggio. Nell’incidente, Carminati ha perso la moglie Anna Bozhkova e altre tre persone sono decedute. A bordo dell’imbarcazione c’erano 23 persone.

Nel bel mezzo dell’inchiesta volta a far luce sull’accaduto, in cui Carminati è ancora sotto indagine, il ristorante di Arolo ha deciso di organizzare un apericena solidale per testimoniare vicinanza umana. L’intero ricavato dell’evento andrà a sostegno di Carminati, per aiutarlo a superare non solo il drammatico lutto, ma anche le molteplici difficoltà logistiche, burocratiche ed economiche che si trovano ad affrontare.

L’imbarcazione era anche la casa di Carminati. Oltre alla perdita personale incalcolabile, l’uomo ha perso anche il suo luogo di residenza, la sua stabilità.

Queste parole hanno accompagnato l’annuncio dell’iniziativa: “Ci sono passaggi nella nostra vita terrena che a volte sembrano surreali, ed è quanto è successo al mio amico Claudio, che in un’attimo ha perso: moglie, casa, cane e tutto quello che aveva causa il naufragio avvenuto nel lago maggiore Domenica Scorsa. Possiamo fare ben poco per lui, ma quel poco lo facciamo. Queste sono le motivazioni che mi hanno portato ad organizzare un apericena con offerta libera, cogliendo l’occasione per essere solidali con chi in questo momento sta vivendo l’inferno. Indipendentemente da chi lo conoscesse o meno rimane un’occasione per essere solidali con un piccolo contributo a chi ne ha veramente bisogno”.

Lunedì 5 giugno, Arolo si riunirà per sostenere uno dei suoi in un momento di grande bisogno.