Il prevosto di Luino è in partenza: diventerà parroco a Carugate

Don Sergio Zambenetti, attualmente prevosto e responsabile della Comunità Pastorale “Madonna del Carmine” in Luino e decano, verrà trasferito come nuovo parroco-arciprete della parrocchia Sant’Andrea a Carugate.

Don Sergio era a Luino dal 2015. Il trasferimento sarà effettivo dal primo settembre e non è ancora noto chi lo sostituirà.

Al subentrante toccherà un impegnativo compito: il prevosto è molto amato dai suoi parrocchiani per i suoi tratti semplici e sempre cortesi, per la sua bontà, per la sua enorme disponibilità e per il suo impegno verso tutti.