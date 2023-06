La brughiera e lo stop al cargo di Malpensa, “qual è la posizione dell’amministrazione Carraro?”

“Qual è la posizione dell’amministrazione Carraro sul Masterplan Malpensa?“. Lo chiede l’ex sindaca di Lonate Pozzolo Nadia Rosa, insieme alla lista Uniti e Liberi, all’indomani della bocciatura da parte del Ministero dell’Ambiente dell’espansione del cargo a Sud dell’aeroporto, proprio in territorio di Lonate.

La lista civica incalza la sindaca Carraro anche in vista del cambio della guardia alla guida del Cuv, il consorzio dei Comuni di Malpensa: da inizio luglio infatti – nella rotazione tra Comuni – toccherà proprio al sindaco di Lonate ricoprire l’incarico.

Ecco il comunicato completo:

Nei giorni scorsi è stato emanato il Decreto Ministeriale in tema di VIA per il Masterplan di Malpensa 2035.

Abbiamo letto i commenti di tanti soggetti coinvolti (industriali, ambientalisti, presidente di Regione, sindaco di Somma Lombardo, …).

E il Comune di Lonate Pozzolo? Tace?

Il sindaco ha letto le 274 pagine del parere della Commissione VIA?

Ci avevano detto che un punto di forza dell’amministrazione Carraro è il fatto di essere dello stesso colore di chi è al governo, nazionale e regionale. E quindi? È così complicato comunicare la propria posizione sul tema?

Lonate Pozzolo è in linea con la posizione regionale di Fontana? O con la presa di posizione dei Ministeri nazionali? Il Comune di Lonate Pozzolo si sottometterà alle scelte fatte dalle varie segreterie provinciali e nazionali, senza attenzione verso la comunità dei cittadini lonatesi o sarà autonomo nelle sue decisioni?

Ricordiamo che tra un paio di settimane la sindaca Carraro diventerà presidente del CUV di turno per i prossimi sei mesi.

Speriamo che per quel momento sia riuscita ad avere un’opinione sul tema.

Da parte nostra sappiamo come ci saremmo espressi in questa situazione, anche perché avremmo attivato fin da subito la delega assessorile per Malpensa e ci saremmo mossi immediatamente su un tema importante come questo.

Attendiamo che l’amministrazione di Lonate Pozzolo finalmente dica la sua, sperando di poter leggere una posizione unica e non i soliti cinque comunicati di Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, UDC, LeAli per Lonate per provare a capire cosa ne pensa il sindaco.

Nadia Rosa