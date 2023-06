L’Academy Varese batte Cantù in finale e vince lo scudetto under 15

C’è un modo migliore, per una squadra di pallacanestro di Varese, di vincere uno scudetto battendo avversarie provenienti da Siena, Bologna, Roma e sconfiggendo in finale Cantù? Probabilmente no e quindi quella dei giovanissimi dell’Academy Conforama Under 15 è una vera e propria impresa.

I biancorossi si sono laureati campioni d’Italia della propria categoria concludendo imbattuti le finali nazionali di Pescara: l’ultimo ostacolo tra la squadra di coach Andrea Gardini e il tricolore era proprio la finale contro la PGC, compagine giovanile di Cantù e la Conforama non ha sbagliato neppure l’ultimo colpo.

62-45 il risultato del match decisivo al PalaElettra dove, anche questa volta, l’Academy è stata trascinata dai punti del poderoso Ronny Ewanke, 22 dopo i 27 messi a segno in semifinale contro la Stella Azzurra Roma. Quattro in doppia cifra per i varesini a conferma di una squadra che, pur con un leader evidente (il giocatore reclutato in Camerun) vanta diverse punte. Bottelli ha segnato 14 punti, Realini 13, Zanitelli ne ha aggiunti 10.

Le finali di Pescara hanno così regalato uno scudetto all’Academy per il secondo anno consecutivo visto che nel 2022 fu l’under 17 a trionfare sul campo di Mantova. Rispetto ad allora però la compagine del presidente Gianfranco Ponti è divenuta indipendente rispetto alla Pallacanestro Varese (le strade delle due entità si sono separate nell’estate scorsa); una scissione che non ha impedito all’Academy di partecipare a due fasi finali nazionali, e se l’under 19 si è fermata ai quarti contro la Stella Azzurra, l’under 15 ha centrato il bersaglio più grosso.