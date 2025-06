Marijuana, cocaina e “ammesia”: maxi operazione antidroga a Pescara, coinvolta anche la provincia di Varese

C’è anche la provincia di Varese tra le basi operative dell’organizzazione criminale sgominata dai carabinieri di Pescara. Dodici persone sono state arrestate con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata al traffico e alla detenzione di droga, al termine di un’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia dell’Aquila.

Le indagini, partite nel gennaio 2024 e legate all’inchiesta “Kirivò” sulla criminalità rom nel quartiere Rancitelli di Pescara, hanno rivelato l’esistenza di una rete a guida albanese con quartier generale in Abruzzo (Montesilvano e Città Sant’Angelo), ma con ramificazioni attive anche nel Varesotto, oltre che nelle province di Milano e Brescia.

La banda trafficava marijuana, cocaina, eroina e “amnesia”, movimentando droga e denaro tra l’Italia e l’Albania. Sequestrati 421 kg di marijuana e 2 kg di cocaina. Il gruppo coltivava marijuana in un capannone a Piadena Drizzona (Cremona) e utilizzava furgoni a noleggio per il trasporto, usando tecnologie crittografate per eludere i controlli.