L’inchiesta sull’albero caduto a Luino, la medaglia a Laura Prati e il sito di #Varesedoyoubike nel podcast del 28 giugno

Le notizie del podcast di mercoledì 28 giugno

Dopo l’incidente di lunedì 26 giugno, quando parte di un albero è caduta su una folla nel piazzale antistante la Chiesa di San Pietro in Campagna a Luino, le autorità hanno aperto un fascicolo a carico di ignoti per il delitto di lesioni colpose. Si tratta di un passaggio formale e scontato nell’ambiato delle indagine che puntano a far luce sulla dinamica dell’accaduto.L’incidente ha coinvolto 8 persone tra adulti e bambini, due delle quali – una bambina di 7 anni e la mamma – in modo grave. La mamma è attualmente in prognosi riservata. Nel tentativo di far luce sull’accaduto e identificare le responsabilità, sono attualmente in corso accertamenti investigativi. Il focus delle indagini è capire chi detiene la proprietà dell’area e chi avesse le competenze per la manutenzione degli alberi di alto fusto. Molta la vicinanza da parte della chiesa e dell’amministrazione che invita la popolazione giovedì 29 durante il vespero alle 19:15 in chiesa prepositurale a stringersi in preghiere per coloro che stanno portando il peso maggiore di questa vicenda.

Quella del 2 luglio è una data che Cardano al Campo non può dimenticare. Era proprio il 2 luglio del 2013 quando l’ex vigile Giuseppe Pegoraro entrò in Municipio a Cardano al Campo e sparò alla sindaca Laura Prati e al vicesindaco Costantino Iametti. Laura Prati – che aveva 48 anni – morì il 22 luglio successivo, per complicanze sopravvenute in seguito all’intervento chirurgico cui fu sottoposta.

A dieci anni da quel fatto tragico la sindaca di Cardano al Campo, mai dimenticata, riceverà, domenica 2 luglio, la medaglia d’oro al Valore civile della Presidenza della Repubblica.

A consegnarla ai familiari, nel corso di una cerimonia in programma a partire dalle 9, sarà il Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello.

Dopo 480 anni, lo scorso marzo, il Mercato di Luino è stato riconosciuto da Regione Lombardia come “Mercato a Valenza Storica” e oggi, mercoledì 28 giugno, il riconoscimento è stato ufficializzato con la consegna di una riproduzione dell’editto di Carlo V alla presenza del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, della vicesindaca del paese lacustre Antonella Sonnessa ed altre autorità. Fin dall’Ottocento, il Mercato di Luino è stato meta di turisti che visitano il Lago Maggiore e il Ceresio, testimoniato da innumerevoli descrizioni nelle guide turistiche, e mirabilmente raccontato nella produzione letteraria di Piero Chiara. Oggi è frequentato da una media di 30.000 visitatori nella stagione turistica (marzo-ottobre) e con le sue 359 bancarelle, è il Mercato di valenza storica più grande della Lombardia.

Un sito tutto per i viaggiatori sulle due ruote, un video evocativo e un accordo per promuovere anche in Svizzera il cicloturismo “made in Varese”. C’è molto da raccontare sulla stagione estiva 2023 di #Varesedoyoubike , l’iniziativa che vede Camera di Commercio Varese agire in sinergia con enti locali, operatori e associazioni di categoria per costruire attraverso il sistema cicloturistico un nuovo tassello nella promozione della “Terra dei Laghi”. Un progetto che può contare su ben 45 itinerari già mappati e disponibili per essere scaricati dalla piattaforma Komoot, la più utilizzata dai cicloturisti di tutto il mondo. I percorsi, creati da guide cicloturistiche, sono godibili da tutti poichè divisi in tre diversi livelli di difficoltà: quelli per le famiglie, altri per gli appassionati di cicloturismo e altri ancora per chi è un vero e proprio sportivo. E per chi vuole sentirsi assistito nella scoperta del varesotto, ci sono a disposizione ben 50 guide cicloturistiche formate dalla Camera di Commercio ed altrettanti “official point” costituiti da strutture ricettive, locali, officine di riparazione bici che possono sostenere ed aiutare il turista in bicicletta che pedala nella provincia di Varese.