Pallacanestro Varese, Mastini e ora anche il Rugby: Dj Dos e Pisa conquistano lo sport varesino

Dj Dos e Pisa sono il fenomeno musicale che in pochissimo tempo ha conquistato Varese. I due ragazzi hanno unito la loro passione per la musica allo sport e oltre a tante serate in discoteche e locali della città e Provincia, sono arrivati a collaborare con le più importanti squadre sportive della città: Pallacanestro Varese, Mastini Hockey e ora, anche Rugby Varese. I due infatti si sono esibiti nella serata di ieri, giovedì 8 giugno, nel dj set organizzato dal collettivo 4 Season Collapse alla Festa del Rugby, che ha visto il palco dell’Aldo Levi di Giubiano spartito tra quattro grandi dj varesini (dj Dos, Mr Marshmallow, dj Carlito e dj Lanfre) accompagnati proprio da quello che a tutti gli effetti è il “vocalist dello sport varesino” Pisa.

“Il fatto di conoscere tante persone ma anche di fare le cose con estrema spontaneità credo ci abbia fatto apprezzare e che ci abbia aperto delle porte che neanche noi ci saremmo immaginati – racconta Federico “Pisa” Pisanti – Ci chiamano in tanti posti, per tanti eventi, tutti bellissimi e lo sport è una di queste realtà che ci coinvolge sempre con piacere e con cui noi collaboriamo con piacere. Le opportunità che sono capitate con la Pallacanestro Varese, con i Mastini e adesso il Rugby Varese, sottolineano il fatto che il nostro legame con la città è sempre più forte e partecipare ad un evento così grande e importante come la Festa del Rugby per noi è la ciliegina sulla torta”.

E prosegue Dj Dos, Filippo Degli Abbati: “Lo scorso anno abbiamo suonato alla Festa ed è stato bellissimo, ce la siamo proprio goduta, però quest’anno l’emozione è stata tanta perché salire su quel palco per suonare ci ha reso spettatori con una postazione speciale. La Festa del Rugby è l’inizio dell’estate e anche in qualche modo un ritorno all’infanzia, quando la Festa del Rugby chiudeva in bellezza l’anno scolastico. Lavorare per Rugby e Basket mi riempie il cuore, mi piace davvero tanto lavorare con il mondo dello sport. Quest’anno è molto diverso dall’anno scorso ed è stato un piacere collaborare coi nostri amici di 4 Season Collapse che hanno organizzato la serata”.

La prima novità di questa estate dove potrete sentire Pisa e Dj Dos sarà al Mega Summer Party di Albizzate il 30 giugno.

Ma Dj Dos e Pisa hanno in programma ancora tanti eventi a Varese e Provincia. Tanti progetti, tanti posti dove esibirsi nei locali con cui i ragazzi ormai collaborano da tempo, ma anche progetti nuovi in diversi comuni della Provincia che si stanno muovendo per creare nuovi eventi.