Al Cortisonici Film Festival 2025 di Varese protagonista Stefano Nazzi, con una notte noir tra fiction e realtà

Il protagonista più atteso della 22ª edizione del Cortisonici Film Festival che si terrà a Varese dal 28 marzo al 5 aprile, è il giornalista e scrittore Stefano Nazzi: l’autore del podcast del Post “Indagini”, che racconta i casi di cronaca nera più noti e di maggiore impatto sarà in città nel primo sabato del festival.

Sabato 29 marzo, infatti, a partire dalle 20:45, il Cinema Nuovo ospiterà la serata speciale “Notte Noir tra fiction e realtà”, evento dedicato all’incontro tra il racconto giornalistico e la narrazione cinematografica noir:

Con Nazzi sarà sul palco, per discutere di crimine e storytelling, anche Ciro Visco, regista della serie Gomorra e di Blocco 181, mentre a moderare l’incontro ci sarà sarà Mauro Gervasini.

Al dialogo seguirà poi un’anteprima. quella di Gangs of Milano – Le nuove storie del blocco – Episodio VI: Bèn Dàn, il nuovo capitolo dell’attesissima serie Gangs of Milano, sequel di Blocco 181, di cui è regista appunto Visco. Prodotta da Sky Studios, in collaborazione con TapelessFilm e Red Joint Film, la serie è composta da otto episodi e vede anche la partecipazione del rapper Salmo.

L’ingresso a tutti gli eventi del festival è gratuito, ma per questa serata del 29 marzo è richiesta la prenotazione su Eventbrite.

CHI È STEFANO NAZZI

Stefano Nazzi è un giornalista e scrittore italiano, nato a Roma il 22 ottobre 1961, ma cresciuto e residente a Milano.

La sua carriera giornalistica inizia presso il mensile “Class” e il settimanale “MF Milano Finanza”. Successivamente, ha scritto di turismo per il periodico “Bell’Europa” e ha collaborato con diverse testate del Gruppo Mondadori. Nel marzo 1991, è diventato giornalista professionista.

Nel 2002, Nazzi ha assunto il ruolo di vicedirettore del magazine “Donna”, sotto la direzione di Daria Bignardi. Dopo tre anni, è passato alla redazione di “Gente”, dove ha iniziato a occuparsi principalmente di cronaca nera: questa esperienza ha consolidato la sua reputazione nel campo del giornalismo investigativo.

Attualmente, collabora con “Il Post”, per il quale ha ideato e conduce il podcast “Indagini”. In questo progetto, Nazzi analizza con rigore e profondità alcuni dei casi di cronaca nera più noti in Italia. Il podcast ha raggiunto le prime posizioni nelle classifiche italiane, attestandosi come uno dei più seguiti nel suo genere.

Oltre al podcast, Nazzi è autore di libri come “Il volto del male” (2023) e “Canti di guerra” (2024), entrambi pubblicati da Mondadori. In queste opere, approfondisce storie di crimini italiani, offrendo una narrazione avvincente e documentata.