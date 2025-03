Grande partecipazione al bando del comune: assegnate a Varese tutte le 86 le aree di orti urbani

Sono stati assegnati gli 86 orti urbani ai cittadini che hanno partecipato al bando del Comune di Varese.

L’avviso pubblico per la concessione delle aree ha registrato una grandissima partecipazione, tanto che l’amministrazione ha deciso di realizzare nuove aree, aumentando così gli spazi disponibili, e soddisfare tutte le richieste pervenute e non escludere nessuno.

Il bando prevedeva la concessione triennale dei terreni, destinati a persone anziane o in difficoltà economiche. Sono pervenute circa 100 domande e di queste 86 sono già state assegnate e le restanti lo saranno nei prossimi giorni.

L’età media delle persone a cui sono stati assegnati gli spazi è di circa 70 anni, il più anziano un cittadino di 86 anni che coltiverà uno degli orti ricevuti in concessione. Gli appezzamenti da coltivare hanno una superficie di 50 mq ciascuno e sono distribuiti in diverse zone della città: via valle Luna a Calcinate degli Orrigoni, via Ghiffa Bassa a San Fermo, via Guaralda e via Salvore a Giubiano e in via Santa Maria Maddalena a San Carlo.

«Le tantissime domande ricevute da parte di chi vuole coltivare uno degli orti urbani cittadini dimostra quanto questa iniziativa raccolga un grande interesse tra i cittadini più in là con l’età o in difficoltà economica – Ha spiegato il sindaco Davide Galimberti – per questo abbiamo deciso di aumentare ancora di più gli spazi dedicati arrivando così a soddisfare tutte le richieste che ci sono pervenute. Dunque nessuna persona anziana resterà esclusa e tutti avranno la loro area da coltivare. Già prima del bando avevamo portato il numero degli orti a circa 90, per una superficie di 4300 metri quadri, ora questo numero aumenterà ancora. Gli orti urbani sono esperienza di partecipazione diretta importantissima. Un grande progetto ambientale capace di creare anche socialità. La valorizzazione di queste aree le rende luoghi inclusivi dove non solo si coltiva la terra ma si tessono relazioni e si pratica attività fisica all’aria aperta».

«Nei prossimi giorni – Ha aggiunto l’assessora all’Ambiente Nicoletta San Martino – consegneremo gli spazi assegnati in modo che potranno da subito diventare presidi ambientali grazie alla dedizione dei varesini. Nelle prossime settimane poi verrà ampliato ancora di più il numero degli orti così da poter dare a tutti coloro che ne hanno fatto domanda uno spazio verde da coltivare. Gli orti urbani sono luoghi bellissimi che fanno tanto bene non solo a chi li coltiva ma all’intera città».