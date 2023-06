Parte da Morazzone l’evento del Parco Pineta “Suoni e rumori del bosco di notte”

Si terrà sabato 17 giugno un nuovo appuntamento con “Suoni e rumori del bosco di notte”, l’iniziativa organizzata dal Parco Pineta per vivere una serata all’insegna della natura.

Il ritrovo è fissato per le ore 21 in via Caronaccio a Morazzone, da dove si partirà per un percorso di circa 4 km di facile percorrenza, adatto alle famiglie. Per i bambini è consigliata un’età dai 6 anni in poi.

L’evento è gratuito ma l’iscrizione è obbligatoria a questo link.