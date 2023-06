Sarà a Varese l’edizione lombarda di PA Social day 2023

Sarà a Varese l’edizione 2023 del PASocial Day programmato per la Lombardia: l’incontro, previsto come in tutta Italia mercoledì 7 giugno, sarà in Camera di Commercio a Varese, in piazza Monte Grappa 5, dalle 9 alle 14.

Nell’anno europeo delle competenze, il PAsocial Day si posizionerà come momento di confronto e di approfondimento sulle tematiche legate alle competenze e professionalità necessarie per una comunicazione pubblica che sia strumento di trasparenza, accountability e partecipazione, coinvolgendo, oltre alle istituzioni pubbliche, utilities, aziende e attori della società civile.

L’edizione varesina del PA Social Day sarà anche il primo banco di prova per il nuovo membro del coordinamento regionale, la varesina Anna Botter, la cui nomina è avvenuta nella riunione del 31 maggio scorso dell’organismo. Insieme a lei ci sono anche Marieva Favoino e Gabriele Palamara, che fanno parte del Coordinamento Regionale fin dalla nascita dell’Associazione, nel 2018.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

9.10 – 10.00 La comunicazione necessaria: persone, partenariati e integrazione dei processi

Modera: Antonio Franzi, Ufficio Stampa Camera di Commercio Varese

Intervengono:

Francesco Alleva, Communication Manager Comune di Bergamo

Marieva Favoino, Direttivo PAsocial, Portavoce del Forum Multistakeholder per il Governo Aperto – DFP

Mario Petitto Ufficio Stampa e Comunicazione Comune di Varese

10.00 – 11.00 Competenze e skill per la comunicazione nel 2023

Modera: Stefania Radman, Giornalista di VareseNews

Intervengono:

Francesca Barocco, Media Relations e Corporate communications #Humanitas

Marta Caratti, Responsabile Comunicazione Istituzionale e Relazioni Esterne Comune di Monza

Maria Grazia Parrillo, Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne Ospedale #Niguarda di Milano

Vanna Toninelli, Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne Acque Bresciane s.r.l.

11.00 – 12.00 La professione dei comunicatori pubblici al servizio del Paese

Modera: Marieva Favoino, Direttivo #PAsocial

Intervengono

Anna Botter, Coordinamento PA Social Lombardia

Chiara Colombo, Redazione WEB e Temporary Mobility Manager ASST Valle Olona

Francesca Mauri, Responsabile Comunicazione Asst dei Sette Laghi

Flavio Saturno, Responsabile Servizio Comunicazione Università degli Studi dell’Insubria

12:00 -13.00 Prove di connessioni tra PA, settore privato e no profit: Quarto settore e One Health

Modera: Silvia Giovannini, Comunicazione Social – ConfindustriaVarese, Varesefocus

Intervengono:

Giacomo Biraghi, Presidente Stratosferica Impresa Sociale

Valentina Bolis, Responsabile Comunicazione Saviola Holding

Davide Cionfrini, Responsabile Area Comunicazione e Immagine Confindustria Varese

Stefania Falcone, Responsabile Customer Care del #GruppoBresciaMobilità

Stefano Rudilosso, Communication Manager Confindustria Como

Sono previsti per la giornata i crediti dell’Ordine dei Giornalisti, con iscrizione sulla consueta piattaforma. L’evento è però aperto anche a tutti i comunicatori, praticanti e aspiranti giornalisti che possono iscriversi al su Evenbrite.