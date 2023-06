Strade invase dai colori, il Palio conquista tutta Gorla

Un successo che ha sorpreso gli stessi organizzatori: il ritorno del Palio dopo trent’anni non avrebbe potuto andare meglio. Ieri, 9 giugno, Gorla Minore è stata letteralmente invasa dai colori e migliaia di persone si sono riunite per vivere con allegria la magia del Palio.

Prima tappa: il parco di villa Durini, dove si sono incontrati il rosa del rione Füntanin, il verde dell’Üona, l’arancione del Desertu e il blu della Barsanela, colori indossati dalle squadre dei giovani atleti che di li a poco si sarebbero dati battaglia nei giochi in oratorio.

Ma non solo, perché il Palio ha coinvolto l’intera comunità e persone di tutte le età, da bimbi in passeggino ad anziani sorridenti, hanno indossato i colori della loro squadra e fatto il tifo. Già dal mattino i bambini dell’asilo comunale erano entrati nel clima del Palio, con giochi e il richiamo ai quattro rioni.

Un successo lasciato presagire dai mesi precedenti, in cui l’atmosfera di sana competizione del Palio e la passione per il proprio rione avevano iniziato a conquistare tutta la collettività.

Il tutto, sotto lo sguardo soddisfatto del sindaco Vittorio Landoni e dell’assessore allo sport Sergio Ferioli, che hanno ringraziato i gorlesi per aver risposto con un tale entusiasmo all’invito a partecipare a questa edizione di “Aspettando il Palio“. La competizione vera e propria animerà infatti l’estate del 2024, ma già quest’anno, in questo primo assaggio di sfide che durerà per tutto il weekend, i giocatori hanno iniziato a competere.

Ed è proprio pensando a loro che alcuni dei quattro capitani, nel pomeriggio, avevano scritto messaggi di riflessione sull’importante esperienza vissuta, ringraziando le loro squadre, gli avversari, il comitato organizzatore, ed evidenziando come tutto ciò sia fatto per i ragazzi, per i più giovani.

Guardandoli, questi ragazzi, durante le gare, vien da dire che la prima sfida il Palio di Gorla Minore l’ha già vinta: fra sorrisi e grida per la vittoria, qualche lacrima normale per la trance agonistica, ai giovani di Gorla è stato raccontato come ci si possa divertire in modo sano e pulito, guardando il vicino di casa come un compagno di divertimento, un membro della propria comunità da rispettare e con cui sorridere. Per tutto questo – a dispetto di quale rione salirà sul podio – tutta Gorla ha già vinto.