Un divano di cuscini solidali in piazza Monte Grappa a Varese: è l’ultima idea di Varese in maglia

Un grande divano all’aperto in piazza Monte Grappa a Varese, pieno di cuscini colorati che verranno venduti per beneficienza e tanti campioni della Varese sportiva per dire ai giovani “alzatevi da quel divano e fate sport”: è la nuova ambiziosa idea delle “sferruzzatrici di “Varese in maglia” a sostegno della Comunità “Casa S. Antonio”, che è stata già oggetto della loro attenzione in occasione dell’evento che ha “steso” mille sciarpe in piazza san Vittore.

E, per farlo, l’associazione lancia un appello a tutte le sferruzzatrici: «Vogliamo oggi lanciare un appello alla rete di sferruzzatrici solidali che da sempre ci aiutano a portare avanti progetti come ad esempio Viva Vittoria Varese, con le coperte contro la violenza sulle donne, le sciarpe in aiuto alla nuova Casa S. Antonio che ospita i minori in difficoltà, o manufatti per i senzatetto – spiega infatti Antonia Calabrese, presidente di Varese in maglia – Questa volta cerchiamo un aiuto a realizzare dei quadrati cm 40 x 40 che formeranno tanti cuscini colorati, che in questa occasione potranno essere realizzati su richiesta anche nei colori preferiti della squadra del cuore: Inter, Milan , Juventus e altro»

Un riferimento allo sport che in questa occasione non è casuale: «Ci pareva giusto continuare ad aiutare i minori che sono da quest’anno aumentati – continua Calabrese – Li abbiamo conosciuti e seguiti e vorremmo con questo progetto aiutarli a intraprendere la via dello sport, acquistando per loro le attrezzature necessarie».

«Questa iniziativa unisce la sensibilizzazione di un tema, quello dei minori, con uno strumento come lo sport che fa socializzazione – spiega l’assessore ai servizi sociali Roberto Molinari – E Varese in Maglia è il fulcro di questa unione».

«Le ASD varesine hanno un impegno sociale già nei loro statuti e con questo evento si lancia un passa un messaggio fondamentale: lavoriamo tutti insieme per fare qualcosa di buono» ha sottolineato anche l’assessore allo sport Stefano Malerba.

IL PROGETTO E L’EVENTO

Il progetto a scopo benefico consiste nella realizzazione di almeno 400 cuscini, realizzati a mano ai ferri/uncinetto. La loro preparazione coinvolgerà le volontarie della associazione e molte altre persone e gruppi, come il Centro Diurno Anziani, la Psichiatria con CRM, e gruppi di knitters territoriale e, nella giornata in cui è previsto l’evento, vuole essere anche una opportunità d’incontro e di inclusione sociale, nonchè per presentare le diverse specialità sportive in modo da sensibilizzare le persone, soprattutto se meno fortunate, con momenti dedicati, all’interno dell’evento principale.

Un evento che è previsto per sabato 18 novembre 2023, quando i cuscini saranno posizionati in Piazza Monte Grappa e stesi a formare, intorno alla fontana, una sorta di grandissimo divano: «Un messaggio questo dedicato agli adolescenti in generale perché scendano dai divani , lascino i cellulari e prendano la strada dello sport» spiegano.

I cuscini saranno oggetto di vendita a offerta durante tutta la giornata: il ricavato andrà a favore e a sostegno dei minori ospiti presso la Comunità “Casa S. Antonio” della cooperativa S. Luigi di Varese. In particolare, le somme raccolte serviranno per aiutarli a iscriversi alle Società Sportive, e con il ricavato dotarli dell’abbigliamento occorrente o di quanto necessario in base alle loro scelte.

«Noi abbiamo conosciuto la comunità Casa Sant’Antonio in occasione della realizzazione di “Vola Alto” l’iniziativa che ha realizzato 1000 sciarpe sul Bernascone: in quell’occasione tutti i fondi sono andati a loro, ma i soldi servono sempre – sottolinea Antonia Calabrese – E in un momento in cui il disagio dei ragazzi è alto, Il progetto è una metafora che vuole essere un invito per tutti gli adolescenti a lasciare il divano, i cellulari e prendere la via della palestra e dello sport».

«L’attività sportiva è importantissima per la loro crescita – aggiunge don Marco Casale – La vostra iniziativa è importantissima permetterli in condizione di poterlo fare. Anche la Pallacanestro Varese ci sta dando una mano accogliendo alcuni di loro che sono già galvanizzati dalla possibilità: è solo l’inizio di un progetto importante soprattutto per loro. La nostra casa Sant’Antonio è sempre piena,

Per realizzare questo ennesimo evento, l’associazione ha potuto godere della collaborazione di molte realtà pubbliche o private: «Ringrazio il Signor Albino che ci ospita e il Consorzio del Centro Commerciale Le Corti che ci aiutano. Senza di loro non sarebbe possibile portare avanti i progetti – conclude Antonia Calabrese – Grazie Al Sindaco e Assessore Malerba per il patrocinio e la collaborazione, e anche alla collaborazione del Centro di Formazione Fisico Sportiva del Comune di Varese, da sempre al nostro fianco nei progetti solidali. E infine ringrazio Max Laudadio che come sempre è con noi e per noi sarà un testimonial prezioso». Ma altra collaborazione è attesa: «Siamo alle ricerca di sponsor, perchè questo è un progetto che ha un costo, e noi svuotiamo le nostra casse alla fine di ogni progetto.

CHI PARTECIPA ALL’INIZIATIVA

Con Varese in Maglia per realizzare i cuscini ci saranno tra gli altri:

IL CENTRO DI INSERIMENTO DISABILI NEL LAVORO DELL’AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE – che aiuteranno nel cucito e assemblaggio cuscini; il Centro Diurno i Castagni – CRM Comunità Recupero Mentale della PSICHIATRIA DI Varese e le ragazze della Neuropsichiatria Infantile; C.A.O.S. Varese – Centro di Ascolto donne operate al seno

Hanno chiesto di aderire all’iniziativa e parteciperanno con i loro campioni:

Gorillas Varese

Rugby Varese

Pallacanestro Varese – con Il Basket siamo noi

Associazione I Patrini Baseball per ciechi Malnate

Pallacanestro Femminile Gavirate

CicloVarese di Sergio Gianoli

Vharese con il calcio di Marco Caccianiga

Per informazioni sull’evento e contatti: vareseinmaglia@gmail.com – pagina facebook Vareseinmaglia