Nasce a Varese il comitato “Giacomo Matteotti per il centenario 1924-2024”

La Cooperativa Progresso Sociale di Varese è stata il palcoscenico di un importante incontro il 15 giugno 2023, durante il quale è stato costituito il Comitato provinciale varesino “Giacomo Matteotti per il centenario 1924-2024”. Numerosi esponenti del mondo della cultura, della politica e dell’associazionismo provinciale si sono riuniti per promuovere l’iniziativa.

L’assemblea è stata aperta da Giuseppe Nigro, che ha illustrato le finalità del comitato. Tra gli obiettivi principali vi è il ricordo della figura e dell’opera del deputato socialista Giacomo Matteotti, il cui sequestro e assassinio ricorrono nel giugno del 2024, a cento anni dal tragico evento. Si intende inoltre promuovere una riflessione sulle ragioni che spinsero Matteotti a diventare uno dei primi protagonisti della battaglia antifascista per la difesa delle istituzioni parlamentari, liberali e democratiche.

Il Comitato si propone di ripercorrere il pensiero e la cultura del deputato socialista per individuarne i tratti salienti, che si riflettono nei presupposti della costituzione repubblicana del 1948. Inoltre, si coordineranno e promuoveranno incontri e dibattiti nelle diverse località della provincia, coinvolgendo in particolare le giovani generazioni per stimolare la riflessione sull’antifascismo e il pensiero democratico. A tal fine, si interloquirà con l’ufficio scolastico provinciale.

Il Comitato Matteotti si propone di relazionarsi con le amministrazioni locali e le associazioni culturali che desiderano promuovere la memoria e ricordare la figura di Matteotti. Infine, sarà elaborato un programma di iniziative che culmineranno nel giugno del 2024 con celebrazioni conclusive, coinvolgendo attivamente i cittadini per rafforzare la democrazia in Italia.

Durante l’incontro, sono intervenuti Giuseppe Battarino, presidente del Comitato Matteotti di Como, insieme a Sergio Simone e Pasquale De Feudis, esponenti del comitato comasco. Hanno formulato l’auspicio di condividere iniziative comuni con il Comitato di Varese. Al termine della discussione, che ha riguardato la stesura di un breve statuto direttivo, i presenti hanno designato Giuseppe Nigro come presidente del Comitato Matteotti per la provincia di Varese. Il comitato promotore è composto da Giampaolo Zoppini, Armocida Giuseppe, Enzo Laforgia, Renato Soma, Rocco Cordì, Claudio Castiglioni, Orazio Cammarata, GianMarco Martignoni, Claudio Mezzanzanica, Albino Gentile, Tito Tosi e Silvio Barosso. Numerose persone hanno inviato laloro adesione al Comitato Matteotti in fase costituente. Tra di loro figurano Alessandro Alfieri, Ester De Tomasi, Astuti Samuele, Lorenzo Galli, Giancarlo Monzini, Filippo Proto, Calogero Casà, Salvatore Vita, Orlando Rinaldi, Arnaboldi Angelo, Remo Galetti, Fabio Minazzi, Morelli Gianfranco e Silvio Angelucci.

L’istituzione del Comitato provinciale “Giacomo Matteotti per il centenario 1924-2024” rappresenta un’importante iniziativa per mantenere viva la memoria di una delle figure fondamentali della storia italiana e per promuovere valori quali l’antifascismo, la difesa delle istituzioni democratiche e il pensiero democratico. La commemorazione del centenario del sequestro e dell’assassinio di Giacomo Matteotti nel 2024 offre un’opportunità unica per riflettere sul passato e guardare al futuro, rafforzando così il tessuto democratico del nostro paese.

Per consentire al Comitato Matteotti di svolgere le sue attività e acquisire le risorse necessarie al suo funzionamento, è possibile effettuare versamenti sul seguente IBAN: IT79 M083 7450 5200 0000 8800 604. Si prega di utilizzare la seguente dicitura nella causale del versamento: “Donazioni per promuovere iniziative a favore delle celebrazioni in ricordo di Giacomo Matteotti”.