Al Varese Estense Festival va in scena la Traviata

Il Varese Estense Festival Menotti 2023 vi aspetta alla Fontana dei Giardini Estensi di Varese con “La Traviata”, Melodramma in tre atti di Giuseppe Verdi.

Quest’anno, per la prima volta dal 2017… finalmente Giuseppe Verdi: sarà una Traviata ambientata a Varese e collocata temporalmente a inizio 900, quando la “città giardino” era un centro di mondanità, molto ambìto da turisti e dal bel mondo milanese. Insomma, una Parigi di casa nostra, con tutte le sfumature che la storia di Violetta può presentare in una piccola provincia che improvvisamente scopre “di essere attraente e ricercata”.

Regia di Serena Nardi

Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane, diretta da Stefano Giaroli

Coro dell’Opera di Parma, diretto da Emiliano Esposito

PERSONAGGI E INTERPRETI

Violetta Valéry: Renata Campanella

Alfredo Germont: Danilo Formaggia

Giorgio Germont: Marzio Giossi

BIGLIETTI

Posto unico non numerato: 34,00 €

Ridotto: 28,00 € (gruppi di almeno 10 persone, Under 25, Over 65)

Ingresso gratuito per ragazzi under 12

I biglietti acquistati per la data originaria del 30 giugno restano validi

CANALI D’ACQUISTO

Prevendita biglietti: bonifico all’IBAN IT10I0306967684510749158526

La biglietteria sarà attiva il giorno stesso a partire dalle ore 18.00

L’ acquisto dei biglietti la sera stessa, presso la biglietteria posta vicino alla tensostruttura dei Giardini Estensi, potrà avvenire solo in contanti.

IMPORTANTE

In caso di maltempo l’opera verrà spostata al Teatro Nuovo di Varese.

INFO LINE

email organizzazione@teatrogiornidispari.it – tel. 327 7968987 (anche via whatsapp)