Sei itinerari “tra Acqua e Terra”, con un calendario di venticinque visite gratuite a piedi, in bicicletta o in battello, alla scoperta del patrimonio artistico, storico, culturale e paesaggistico. È la nuova proposta turistica sul lago di Varese organizzata dal 2 settembre al 16 dicembre dal Comune di Gavirate per valorizzare e far conoscere il suo territorio.

Il Comune di Gavirate ha colto l’opportunità di partecipare al bando “OgniGiorno inLombardia”, promosso dalla Regione Lombardia lo scorso mese di febbraio e volto a sostenere eventi ed iniziative di carattere attrattivo-turistico delle destinazioni lombarde. Il progetto “Gavirate tra Acqua e Terra” ha l’obiettivo di promuovere, anche in periodi di bassa stagione turistica, le ricchezze del territorio di Gavirate.

Le visite guidate prevedono tre percorsi a piedi, due percorsi in bicicletta e un percorso in navigazione, che si terranno a rotazione nei fine settimana da settembre a dicembre. I partecipanti saranno accompagnati da guide turische, naturalische e cicloturische e avranno a disposizione delle audioguide, curate dallo

storico dell’arte e divulgatore Paolo Cova, con informazioni in italiano e in inglese sui vari pun di interesse

naturalistico e storico.

Le visite in bicicletta alla scoperta del territorio di Gavirate

La prima visita è in programma sabato 2 settembre alle ore 17 ed è un percorso non impegnativo in bicicletta che, dal parco Folaga Allegra, farà tappa al Chiostro di Voltorre, alla chiesa antica di San Michele in Voltorre e alla foce del Tinella, per poi rientrare al parco Folaga Allegra (sabato 2 settembre alle ore 17, sabato 9 seembre alle ore 15, domenica 8 ottobre alle ore 10, sabato 25 novembre alle ore 10, sabato 16 dicembre alle ore 15).

Il secondo percorso ciclabile, sempre con difficoltà bassa, partirà dal parco Folaga Allegra alla foce del Tinella, passando per il parco Cinque Piante e la Chiesa dei SS. Vitale e Agricola di Oltrona al Lago (domenica 3 settembre alle ore 10).

Turismo tra Gavirate e il lago: i percorsi escursionistici a piedi

Per quanto riguarda i percorsi pedonali, il primo è adatto anche alle persone con disabilità motoria e permetterà di conoscere i graffiti di Fignano, il murales di Ravo Mattoni, la palazzina Cariplo e la chiesa di San Giovanni Evangelista in Gavirate. Questo tour è in porgramma in diverse date (domenica 3 e 10 settembre, sabato 7 ottobre e sabato 25 novembre, sempre alle ore 15).

Di difficoltà intermedia il secondo percorso pedonale che toccherà la chiesa di San Carlo in località Armino, la chiesa di S. Giovanni Evangelista, la chiesa della SS. Trinità e la chiesa del Lazzaretto all’interno del parco Campo dei Fiori (sabato 9 settembre alle ore 10 e domenica 8 ottobre alle ore 15).

Più impegnativo è il percorso “trekking”, che passerà per la Chiesa della SS. Trinità, il parco Morselli con il lagheo della Motta d’oro, la chiesa del Lazzaretto e la chiesa di San Giovanni Evangelista (domenica 10 settembre alle ore 9 e sabato 7 ottobre alle ore 9).

Turismo a Gavirate: un percorso in battello sul lago di Varese

L’offerta di itinerari turistici del Comune di Gavirate comprende, infine, grazie al prezioso contributo del Comune di Varese, un percorso in battello accessibile alle persone con disabilità motorie, con partenza dal parco Folaga Allegra, navigazione sul lago di Varese con veduta dell’Isolino Virginia e rientro al parco Folaga Allegra .

È in programma sabato 2 settembre alle ore 17, domenica 3 settembre alle ore 15, sabato 9 e domenica 10 settembre alle ore 15, sabato 16 settembre alle ore 15 e alle ore 15.30 e domenica 17 ore 15.00, sabato 23 e domenica 24 settembre alle ore 15, sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre alle ore 15).

Come partecipare

La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita previa prenotazione obbligatoria tramite la sezione “Gavirate tra Acqua e Terra progetto” presente sul sito istituzionale del Comune (qui). Nella stessa sezione saranno disponibili anche il calendario completo delle visite guidate e i relativi podcast.

Sabato 2 settembre, alle ore 17, la cittadinanza è invitata all’inaugurazione del progetto all’Infopoint in via Lungolago Isola Virginia.

«Plaudo al progetto “Tra Acqua e Terra’, ideato dal Comune di Gavirate e dall’infopoint locale, che hanno risposto al bando del mio Assessorato per realizzare coinvolgenti percorsi a piedi, in biciletta e in battello, capaci di offrire, a locali e turisti, esperienze nella pace della natura, in luoghi della spiritualità e nel fascino della storia, che a Gavirate ‘va indietro’ fino al periodo neolitico. Prati, boschi, acqua, montagne e silenzio, … ma anche gusto della tradizione: i deliziosi ‘Brutti e Buoni’ sono prodotti in questo territorio da fine ‘800, una golosità locale da portarsi anche a casa. Far conoscere ai visitatori i tesori del proprio territorio è garanzia di ritorno, di un secondo viaggio, anche in un’ottica di destagionalizzazione e aattrattività interna alla nostra meravigliosa Regione Lombardia» dice Barbara Mazzali, assessora a Turismo e Marketing Territoriale e Grandi Eventi di Regione Lombardia in vista dell’inaugurazione, prevista per sabato, del progetto “tra Acqua e Terra”.

«Grazie al bando di Regione Lombardia sul turismo, sabato vedremo la realizzazione di tanto lavoro fao dal Comune di Gavirate per poter concretizzare e sviluppare un progetto che vede al centro non solo il nostro territorio con le sue bellezze naturalistiche ma anche la cultura, la storia e le capacità produttive della nostra gente» aggiunge Silvana Alberio, sindaca del Comune di Gavirate.

«È un progetto sicuramente ambizioso che ha richiesto molto lavoro ma oggi con soddisfazione possiamo dare il via a questa nuova esperienza che io mi auguro, in qualità di sindaco, possa essere solo la prima e che tanti altri progetti insieme ai vari livelli istituzionali possano realizzarsi in un futuro. Ci aspettiamo con questo progetto di far conoscere i nostri luoghi e la loro storia, che noi che ci abitiamo spesso diamo per scontato ma per chi potrà e avrà la voglia di conoscere rappresenteranno una assoluta e piacevole scoperta».

