Al battistero di Arsago la mostra Signum di Claudio Benzoni

Verrà inaugurata il 16 settembre prossimo alle 16 la mostra “Signum” del varesino Claudio Benzoni.

L’appuntamento è al battistero di Arsago Seprio, per l’esposizione che resterà aperta fino al primo ottobre 2023 con apertura il sabato e la domenica dalle 16.00 alle 19.00.

Con l’esposizione al Battistero di Arsago Seprio, Claudio Benzoni propone solo una piccola parte della sua produzione artistica che fa parte della ricerca “SIGNUM”, eseguita negli anni 2022-2023, nella quale sono presenti elementi che conservano solo una vaga apparenza di scrittura: in realtà si tratta di segni che sottraggono la veridicità sia alla scrittura che al disegno, e che regolano la loro compenetrazione in un’identità continuamente variabile, moltiplicabile all’infinito.

Le opere esposte sono un’istallazione realizzata su seta, e creazioni in marmo o in plexiglas trasparente e luminoso, inserite all’interno delle otto nicchie ricavate nello spessore della muratura (spazi scarsamente illuminati), in evidente dissonanza con l’antico edificio, deteriorato e appena indicato da piccoli e deboli varchi di luce. Si presentano come anime erranti, che cercano nel buio la loro libertà.

La scelta del luogo, della metà del XII secolo, comporta anche una ri-declinazione del concetto di “antico”, non più coincidente con un altrove ideale e senza tempo, ma re-interpretato alla luce dell’oggi.

«Sono opere nate da un processo di rottura e contaminazione, che, mentre trasforma

il codice del linguaggio fino a mutarlo, porta alla sua riflessione, palesandosi in “segno come scrittura – spiega l’artista – Non come rappresentazione, ma come ‘ri-presentazione del non visibile’. “Segni di scritture” che non hanno fine, si somigliano, ma differiscono sempre. Si muovono in uno spazio visivo che non ha un centro, ma infiniti luoghi di elaborazione».

SIGNUM

OPERE DI CLAUDIO BENZONI

16 SETTEMBRE – 1 OTTOBRE

Apertura sabato e domenica dalle 16.00 alle 19.00.