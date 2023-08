Ancora afa e gran caldo, primi temporali nel weekend

Ancora qualche giornata di gran caldo, poi i primi temporali. Le previsioni del Centro Geofisico Prealpino osservano che l’ondata di calore portata dall’anticiclone africano fin sulla Francia e sulle Alpi, si attenuerà da venerdì con l’avvicinamento di perturbazioni atlantiche alimentate da una bassa pressione sulle Isole Britanniche. I temporali attraverseranno il Nord Italia tra sabato sera e domenica, seguiti da aria decisamente più fresca.

Mercoledì 23 cielo ben soleggiato e gran caldo, afoso sulla pianura con leggera foschia. Nuvole di bel tempo nel pomeriggio sui monti in dissoluzione a sera. Temperature massime fino a 37 gradi. Giovedì prosegue ben soleggiato, con gran caldo e afa. Temperature stazionarie. Sviluppo di nuvole cumuliformi nel pomeriggio in montagna ma probabilmente ancora asciutto o solo un isolato temporale di calore sulle Alpi. Venerd’ì sempre soleggiato e molto caldo in pianura ma con nuvole irregolari al mattino lungo le Prealpi e primi temporali di calore dal pomeriggio e in serata sulle Alpi, forse anche su Varesotto e Lario.