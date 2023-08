Auto si ribalta a Lugano, gravissima una quattordicenne

Scontro nella tarda serata di ieri a Lugano nella zona di Barbengo. Era da poco passata la mezzanotte quando un’auto con a bordo quattro giovanissimi è finita fuori strada ribaltandosi all’altezza di Via Agra. Alla guida della macchina, secondo quanto ricostruito dalla polizia cantonale, c’era un diciottenne italiano residente nel Luganese. Con lui viaggiavano anche altri ragazzi: un 17enne e una 15enne statunitensi e una 14enne svizzera. Proprio quest’ultima è ora ricoverata in gravissime condizioni.

Secondo le prime informazioni sulla dinamica, la macchina sarebbe dapprima uscita dalla carreggiata dopo una curva finendo poi contro un muro di contenimento. L’impatto con la parete l’avrebbe fatta poi ribaltare terminando la sua corsa sul tetto. Sul posto, oltre agli agenti della Polizia cantonale, della Polizia Città di Lugano e della Polizia Ceresio Sud, sono intervenuti i pompieri e i soccorritori della Croce Verde, che dopo aver prestato le prime cure hanno trasportato le persone e in ambulanza all’ospedale.

Lievi ferite per i due giovani mentre oltre alla quattordicenne, è stata ricoverata in ospedale anche l’altra ragazza che secondo le prime valutazioni mediche avrebbe riportato gravi ferite ma non sarebbe in pericolo di vita.