Container che volano e alberi abbattuti, i danni del temporale della notte

Il temporale che nella notte ha colpito il basso Varesotto si è lasciato alle spalle una scia di danni. Se la zona di Busto Arsizio se l’è cavata con qualche ramo caduto e i sottopassi allagati, quella intorno a Uboldo stamattina sta facendo la conta dei danni.

È proprio a Uboldo che i Vigili del Fuoco segnalano l’intervento più importante. Lungo la Saronnese, infatti, alcuni container depositati nel piazzale di una ditta sono volati rotolando sulla strada provinciale e danneggiando alcuni pali. Sul posto nella notte sono così intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Saranno con un’autopompa, dalla sede di Busto Gallarate con un’autoscala e dalla sede di Varese con un’autogru. Gli operatori hanno rimosso i container e messo in sicurezza l’area. Non si segnalano feriti.

Sempre a Uboldo nuovi danni si segnalano al canile già colpito dalle grandinate di luglio. “La tempesta che si è abbattuta questa notte sul rifugio dell’associazione una luce fuori dal lager è stata devastante -spiegano dall’associazione-. Recinzioni delle aree sgambo sradicate e spazzate via, tettoie, pali, alberi, gazebo non ci sono più, vetri in frantumi. Ho bisogno di sostegno economico ma anche fisico, di persone che vengano ad aiutarci fisicamente e a sostenerci psicologicamente perché siamo veramente provati. Vi prego di non lasciarci da soli. Se volete venire a dare una mano l’indirizzo del rifugio è via caduti della liberazione 123 Uboldo il cellulare di Alessio 3339521373″.

Complessivamente il maltempo ha causato altre problematiche su tutta la bassa provincia, con decine di richieste per piante pericolanti o cadute e tetti danneggiati.

Per tutta la giornata di domenica rimane in vigore un’allerta meteo di livello arancione per tutto il territorio del Varesotto sui rischi di temporali forti e dissesto idrogeologico.