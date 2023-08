È morto Toto Cutugno.

Il cantautore de “l’Italiano” si è spento ad 80 anni appena compiuti (Il 7 luglio scorso) intorno alle 16 del 22 agosto, all’ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato.

A darne la notizia è stata l’Ansa, attraverso le parole del suo manager Danilo Mancuso che ha spiegato essere successo «dopo una lunga malattia, il cantante si era aggravato negli ultimi mesi».

Cutugno, con oltre 100 milioni di copie vendute, si stima sia stato tra gli artisti musicali italiani di maggior successo nel mondo: ha raggiunto la vetta delle classifiche sia come interprete dei propri brani, sia come produttore e autore di canzoni per altri, in particolare per Adriano Celentano negli anni settanta e ottanta.

È uno dei 5 artisti a detenere il record di partecipazioni al Festival di Sanremo: ha partecipato infatti a ben 15 edizioni, vincendolo però solo una volta nel 1980 con Solo noi, ma arrivando per ben sei volte secondo. Nel 1990 ha inoltre vinto l’Eurovision Song Contest, secondo dei tre artisti italiani di sempre a riuscirci, dopo Gigliola Cinquetti nel 1964 e prima dei Måneskin nel 2021.

Era famosissimo anche in anni recenti in molti paesi esteri, dove faceva sold out nei suoi concerti.

Noto in particolare l’amore dei russi per il cantautore e la sua autorevolezza nel paese: in uno dei Sanremo a cui ha partecipato, questa volta come ospite, portò addirittura il coro dell’armata Rossa a cantare con lui la sua canzone più nota.