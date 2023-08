Incidente stradale a Gallarate, 118 e vigili del fuoco impegnati a Crenna

Incidente stradale con feriti e almeno una persona incastrata a Gallarate, quartiere Crenna. È avvenuto all’altezza della rotonda tra la strada provinciale per Besnate-Jerago e via per Besnate (che conduce al rione Cajello), intorno alle 16.30.

Sul posto sono intervenuti due ambulanze e un’automedica in “codice rosso”, nonché una squadra dei vigili del fuoco, per estrarre una persona rimasta ferita e incastrata all’interno del veicolo deformato. Sono almeno due le persone coinvolte.

Articolo aggiornato alle ore 16.55 di giovedì 24 agosto