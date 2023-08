La Pallacanestro Varese svela i numeri sulle casacche dei giocatori

Dallo #0 del nuovo playmaker Vincent Shahid al #21, oggi sulle spalle del canadese Oliver Hanlan dopo otto “sotto giurisdizione” del capitano Giancarlo Ferrero, passando per quella che, probabilmente, sarà la più ambita dai tifosi biancorossi allo store del palazzetto: la #2 di Cauley-Stein.

Concluso il mercato dopo aver rivoluzionato (quasi) completamente la rosa e parte dell’organico ma in attesa della nuove casacche, la Openjobmetis Varese ha svelato nella mattina di mercoledì 26 agosto i numeri di maglia della stagione 2023/24.

La sola permanenza dei due giovani Librizzi e Virginio e di Tomas Woldetensae, che han deciso tutti e tre di confermare i numeri già indossati in passato, ha permesso alle 7 new entry varesine una grande libertà di scelta per l’inizio della loro nuova avventura al palazzetto di Masnago.

La maggior parte dei nuovi innesti ha comunque optato per la continuità, tenendosi stretti numeri già sfoggiati in esperienze precedenti in ogni angolo del mondo. Tra questi la #0 e la #21 dei già citati Shahid, Hanlan ma anche la #44 di Gabe Brown mostrata in Canada o la #2 di Cauley Stein ai Warriors nella prima metà del 2020 – e la #6 di Scott Ulaneo indossata l’anno scorso alla Basket Cento in A2.

Questi i numeri ufficiali per il roster 2023/24

0 – Vincent “Vinnie” Shahid

2 – Willie Cauley-Stein

6 – Scott Ulaneo

8 – Tomas Woldetensae

11 – Davide Moretti

13 – Matteo Librizzi

18 – Nicolò Virginio

21 – Oliver Hanlan

22 – Sean McDermott

44 – Gabe Brown