“Le nostre piante non vivono più una stagione tranquilla. Si stanno abituando all’eccezionalità”

« Le piante non riescono più a vivere una stagione intera in modo tranquillo. Qualche evento eccessivo arriva sempre a stravolgere le cose. Diciamo che si stanno abituando a sopravvivere all’eccezionalità».

Il professor Bruno Cerabolini, docente di botanica all’Università dell’Insubria, commenta così il momento che stanno vivendo gli alberi del Varesotto.

Il professore sarà tra i relatori della quinta Climbing for Clima, la passeggiata nel Parco del Campo dei Fiori con i professori dell’Università dell’Insubria per vedere gli effetti dei cambiamenti climatici in atto.

Una facile passeggiata che si svolgerà sabato 2 settembre con ritrovo alle ore 10.00 al Belvedere del Campo dei Fiori per sensibilizzare i cittadini sugli effetti dei cambiamenti climatici già in atto, alla luce degli obiettivi dell’agenda 2030 dell’ONU.

« In questo periodo sto girando molto tra i boschi del lago Maggiore e del lago di Como – racconta il professor Cerabolini – Effettivamente sto riscontrando quello che già l’anno scorso si temeva di più: ci sono molti alberi schiattati. Si tratta soprattutto di castagni, che sono delicati e abituati a un clima più fresco e umido».

L’esperto botanico è in attesa dei dati statistici che arriveranno a fine stagione per capire esattamente cosa sta avvenendo nel campo vegetale: « Nel corso degli ultimi 15.000 anni ci sono stati diversi cambiamenti, per motivazioni diverse e con ritmi differenti. Oggi è indubbio che siamo di fronte a un fenomeno nuovo, un cambiamento reale: ma occorre ancora studiare i dati per individuare i modelli di intervento».

Il meteo ci pone di fronte a eventi pazzi: « Tutti i record vengono abbattuti: il giorno più caldo, il vento più forte la grandine più devastante. Sono singoli episodi indicatori di novità, ma non indicativi del clima. Aspettiamo i dati certi per capire dove stiamo andando».

È certo che il Varesotto sta vivendo una “mediterraneizzazione” del suo clima : « Ci sono alberi in sofferenza. Abbiamo visto gli abeti rossi venir giù come birilli e altre piante meno resilienti cedere di schianto. Oggi possiamo solo pensare a ricostruire i nostri boschi distrutti da specie arboree che hanno più resistenza come il nocciolo. Queste è una pianta che rigenera velocemente l’ambiente. Una volta ricostruito, si potranno inserire i faggi che altrimenti non sarebbero in grado di rafforzare l’area boschiva».

Anche quest’anno, caldo e secco stanno accelerando la caduta della chioma di alcune piante: « È un fenomeno a cui assistiamo. Temo, però, che la ragione vada ricercata nella ricchezza dei nostri terreni. Sembra che abbiano perso l’humus fondamentale a dare vigore alle piante. È il terreno che sta diventando meno fertile».