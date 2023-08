Lo spettacolo dei Rockets fa il pienone al parco di Taino

Il parco di Taino si conferma uno scenario suggestivo e unico per i grandi eventi di musica dal vivo. Dopo La notte delle chitarre, rassegna musicale organizzata con successo lo scorso luglio, la Pro Loco ha richiamato in paese centinaia di persone per il concerto dei Rockets, andato in scena di venerdì 18 agosto.

La band, gruppo francese space-rock seguitissimo in Italia a cavallo degli anni settanta e ottanta, celebre per brani come Galactica, Electric Delight e On the Road Again, è stata protagonista di una grande serata sotto le stelle. Moltissimi i fan che si sono radunati al parco con il Monumento dei punti cardinali di Giò Pomodoro a rendere ancora più caratteristica e originale l’atmosfera. Non è la prima volta che celebri artisti della scena internazionale si esibiscono su questo palcoscenico naturale: nel recente passato a Taino hanno suonato anche Glenn Hughes e Ian Paice dei Deep Purple.

Soddisfazione da parte degli organizzatori che hanno pubblicamente ringraziato per il supporto anche l’amministrazione, la polizia locale, la protezione civile, il Cva, gli sponsor e i moltissimi volontari che hanno contribuito alla riuscita della serata.