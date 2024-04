Anziano investito in bici a Uboldo

Un uomo di 74 anni è stato investito nella mattinata di lunedì a Uboldo. Il fatto è avvenuto in via Alessandro Manzoni non distante dal campo sportivo della città.

Sul posto i soccorso sanitari coordinati da Areu metropolitana, carabinieri Saronno, e polizia locale.

L’uomo è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Saronno, le sue condizioni non sono gravi.