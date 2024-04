Caserma dei Carabinieri di Induno Olona, segnali dal ministero della Difesa: “Sollecitata la ripresa dei lavori”

Dopo mesi di silenzio, a Induno Olona arrivano segnali di una ripresa di interesse e (forse) della ripresa dei lavori per il completamento della caserma dei Carabinieri.

Galleria fotografica Induno Olona: il cantiere della nuova caserma dei Carabinieri 4 di 13

Lo scrive il sindaco Marco Cavallin, che ha aggiornato i cittadini rispetto all’eterna incompiuta di via Sangiorgio.

«Lo scorso 3 aprile ho ricevuto una lettera dal Ministero della Difesa che, in risposta alla mia dell’ottobre 2023 ricevuta per mezzo della Presidenza del Consiglio, mi comunica di aver sollecitato la conclusione delle opere al Provveditorato alle Opere Pubbliche della Lombardia – spiega Cavallin – Nei giorni seguenti ho ricevuto telefonata dal nuovo Provveditore delle Opere Pubbliche della Lombardia e dal Comando dei Carabinieri di Regione Lombardia, i quali mi hanno comunicato che i lavori in via Sangiorgio sarebbero ripresi nei prossimi mesi, con l’obiettivo di aprire la Caserma entro la fine dell’anno».

Un apparente passo in più oltre le promesse è stato fatto dallo stesso Provveditore: «Mi hanno inoltre chiesto collaborazione nell’indicare ditte e professionisti della zona da invitare a partecipare ad una selezione. I nostri uffici hanno fornito ogni possibile collaborazione in merito. Successivamente a quel primo contatto, mi è stato chiesto di provvedere a ripulire l’area esterna della caserma, per permettere i sopralluoghi a ditte e tecnici. I nostri operai sono sollecitamente intervenuti anche in tal senso».

Nei giorni scorsi effettivamente qualcuno di è visto in via Sangiorgio e si sono svolti due sopralluoghi per definire i lavori mancanti.

Vista la tempistica degli enti coinvolti e le delusioni del passato, Cavallin e l’amministrazione indunese non si sbilanciano sul possibile esito positivo di questo ulteriore capitolo della vicenda: «Che dire? – conclude il sindaco -Dopo tutto quello che è successo, non canteremo vittoria fino a quando non vedremo la caserma con dentro gli uomini dell’Arma, ma direi che finalmente qualcosa si è mosso e vediamo la luce in fondo al tunnel. Manca sempre meno, e anche la burocrazia che in questi anni ha rallentato i lavori ha sempre meno terreno su cui agire».

Tutti gli articoli sulla caserma di Induno Olona