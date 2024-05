A Induno Olona il candidato Alberto Bonicalzi apre la sede elettorale e presenta lista e programma

Proseguono gli appuntamenti elettorali a Induno Olona, dove le tre liste in campo alternano incontri con la cittadinanza e lavoro di comunicazione sui social.

Dopo Cecilia Zaini e Giorgio Castelli, tocca ad Alberto Bonicalzi presentarsi ufficialmente ai cittadini.

Bonicalzi, candidato sindaco della lista civica “Per Induno” che proprio in questi giorni ha inaugurato la sede elettorale in via Porro 39, giovedì 16 maggio presenterà programma e candidati in una serata in programma alle 21 in Sala Bergamaschi.