Sala Bergamaschi piena per la presentazione di Giorgio Castelli e della lista “Insieme per Induno Olona”

Le imminenti elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno stanno appassionando gli indunesi, almeno stando al successo di partecipazione delle prime due presentazioni dei candidati alla carica di sindaco.

Galleria fotografica La presentazione della lista “Insieme per Induno Olona” 4 di 8

Ieri pomeriggio la Sala Bergamaschi ha ospitato non meno di 200 persone per la presentazione di Giorgio Castelli e dei candidati della lista “Insieme per Induno Olona”.

«La nostra è una lista civica – ha spiegato Giorgio Castelli – non ha una precisa identificazione con partiti pur essendo aperta ai partiti, ma è sicuramente civica e contrapposta ad un’altra lista, ad un altro “ambiente”. E per questo è necessario che attorno a “Insieme per Induno Olona” ci sia un ambiente, un’assemblea di riferimento che la faccia vivere e che sia più ampia rispetto ai 16 candidati della lista, altrimenti la lista muore. La nostra sfida è proprio quella di costruire questo ambiente e relazioni diverse, che prescindano dalla mia persona, con lo sguardo in avanti, oltre l’orizzonte dei prossimi cinque anni. Un laboratorio per costruire un gruppo di persone che possano affrontare l’amministrazione e le sfide che aspettano il nostro paese».

E la prima di queste sfide, dice Castelli, è l’alternanza: «In una democrazia l’alternanza è fisiologica, è la norma. La situazione indunese, al di là delle luci ben pubblicizzate, evidenzia molte e gravi ombre ben sottaciute. E’ il quadro di un ciclo che chiaramente volge alla fine, che si sta esaurendo. E’ normale che sia così. La nostra lista civica vuole essere la risposta a un certo immobilismo, alla mancanza di coraggio, e vuole accettare la sfida di innescare un nuovo virtuoso sostanziale ciclo di progresso».

Giorgio Castelli ha poi lasciato spazio ai 16 candidati – 6 donne e 10 uomini – che lo accompagnano in questa sfida: «Un gruppo di persone che ringrazio per la loro disponibilità ad impegnarsi, e che sono rappresentative della società civile con variegate provenienze in termini di genere, territorio, professione ed età. Tra loro tre consiglieri comunali uscenti della lista Centrodestra per Induno: il capogruppo Andrea Brenna e i consiglieri Chiara Gorone e Carlo Riva. Gli altri candidati sono Aurora Bortoli, Maurizio Carlesso, Laura Cassani, Mirko De Rosa, Giuditta Lombardi, Andrea Longhi, Roberto Lucarelli, Michele Marocco, Nicolò Masia, Marco Mezzalira, Roberto Mozzanica, Sara Vezzaro e Barbara Zavaglia.

All’incontro era presente anche il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, indunese e sindaco di Induno Olona dal 1995 al 1999.