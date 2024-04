Giorgio Castelli è il candidato sindaco della lista civica “Insieme per Induno Olona”

Dopo l’annuncio della candidatura di Cecilia Zaini, anche il centro-destra di Induno Olona scopre le sue carte e annuncia che sosterrà la candidatura di Giorgio Castelli, che si candida con la lista civica “Insieme per Induno Olona”.

«La candidatura nasce dalla profonda riconoscenza nei confronti della sua città natale e dalla voglia di mettere in gioco le sue capacità legate al mondo imprenditoriale dal quale proviene», si legge nella nota di presentazione del candidato.

Giorgio Castelli ha già ricoperto ruoli nell’amministrazione pubblica indunese: è stato consigliere comunale in un primo mandato (1980/1985) e assessore all’Urbanistica in un secondo mandato elettorale (1985/1990). Ha ricoperto la carica di presidente della Scuola dell’infanzia Malnati dal 1999 al 2023.E’ stato per molti anni docente al Politecnico di Milano e all’Università Carlo Cattaneo LIUC di Castellanza.

Come libero professionista Castelli ha svolto consulenze nell’ambito di direzione aziendale, innovazione e sviluppo organizzativo in aziende italiane ed europee. La sua attività lo ha portato ad acquisire grande esperienza nel rapporto tra tecnologie e risorse umane, nelle interazioni fra le tecnologie e chi le usa, e di come l’innovazione sia frutto di ascolto e capacità di ricezione dell’azione delle persone.

«Induno Olona, è il paese cha amo, dove sono nato e dove i miei figli sono cresciuti – dice Giorgio Castelli – Dopo numerose esperienze in imprese ed istituzioni di alto livello, sono pronto a servire come primo cittadino la mia comunità, per dare un rinnovato slancio e nuova linfa al nostro paese. Mi impegno a lavorare instancabilmente con la mia squadra per affrontare le sfide che ci attendono, costruendo un futuro brillante e sostenibile per tutti noi».

«Giorgio Castelli è noto per la sua integrità, la sua determinazione e la sua capacità di coinvolgere persone attorno ad obiettivi comuni – spiega il gruppo che ha dato vita alla lista civica – La sua capacità di fare squadra è, e sarà, determinante per mutare il volto del paese, che necessita di un cambiamento radicale. Con un approccio inclusivo ha stimolato un gruppo nutrito di persone competenti e con voglia di lavorare. La sua candidatura promette di aprire un nuovo capitolo di progresso e rinnovamento per Induno Olona, con progetti innovativi e all’avanguardia, sempre nel rispetto dei bisogni degli abitanti, che avranno parte attiva nel cambiamento. Il cittadino sarà il vero protagonista di questo rivolgimento, partecipando attivamente con idee e suggerimenti che troveranno sempre attenzione e ascolto attivo».

La lista civica ha anche individuato la sede elettorale, che sarà in via Porro 52. Per informazioni e contatti è stato aperto l’indirizzo mail info@castellisindaco.it