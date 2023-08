Lo storico slalom Luino-Montegrino torna a vivere

Nove anni fa – era il 2014 – gli appassionati si assieparono sul tratto di strada tra Luino e Montegrino per assistere al passaggio delle vetture impegnate nello storico slalom in salita che si disputava per la ventesima volta, ignari che fosse l’ultima. Nei nove anni successivi infatti la gara motoristica non è stata corsa, una lacuna che verrà colmata il prossimo 15 ottobre (una domenica) quando i piloti torneranno a darsi battaglia.

Grazie all’organizzazione di ACI Varese, di concerto con gli enti locali e con diverse associazioni di volontariato del territorio, lo slalom tornerà a vivere per la gioia di concorrenti e tifosi. I partecipanti si sfideranno in tre diverse manches sulla salita lunga 3,2 chilometri contraddistinta da 13 postazioni di rallentamento: barriere e birilli che costringeranno le vetture ad abbassare la velocità, rendendo più tecnica e sicura l’intera competizione.

In queste settimane il tracciato è stato più volte visionato da Simone Ossola, direttore di gara, e da Corrado Spataro, collaborazione organizzativo insieme agli ufficiali di gara. «Siamo entusiasti che il progetto di far rinascere la Luino-Montegrino sia divenuto realtà – dice invece Sandro Tibiletti, delegato ACI Sport – La formazione di un tavolo di lavoro, presieduto da Aci Varese e formato da Enti locali ed associazioni, ha portato ad offrire garanzie di professionalità e prospettive di varie edizioni nel futuro. Come Aci Sport esprimiamo il plauso ai comuni di Luino e di Montegrino e alle associazioni del Luinese per la sensibilità dimostrata e l’intesa raggiunta: a questi eventi motoristici non solo partecipano numerosi piloti della provincia ma anche ospiti da altre regioni italiane in una specialità divertente, dall’impegno di una giornata con costi ragionevoli».

Al “tavolo” organizzativo oltre all’ACI del presidente Giuseppe Redaelli e del direttore Francesco Munno hanno preso parte i due comuni coinvolti ma anche la Confcommercio-Ascom Luino, le Pro Loco di Luino e Montegrino e altri ancora. Intanto gli organizzatori hanno avviato i contatti con scuderie, team e singoli piloti per allestire un campo partenti di valore per una prova tutta da gustare.