Menu valtellinese per la Festa al Bosco di Buguggiate

I piatti della tradizione valtellinese per la Festa al Bosco di Buguggiate. L’iniziativa è in programma domenica 3 settembre alle 12.30 nell’area feste di via Verdi.

L’appuntamento è organizzato dalla Pro Loco. In menu sciatt, pizzoccheri e altre specialità tipiche (Costo: adulti 20 euro, bambini fino a 10 anni, 12 euro). Per partecipare occorre prenotare via sms o WhatsApp al numero 349 4015205