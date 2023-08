Mercoledì 23 agosto l’ultimo saluto ad Alessandro Mescia

Si svolgerà mercoledì prossimo, 23 agosto, il funerale di Alessandro Mescia nella chiesa parrocchiale di San Macario. Il 46enne si Samarate morto in seguito a un incidente in montagna in alta Valsesia. L’uomo era precipitato in un dirupo durante una passeggiata.

Nella serata di ieri, sabato 19 e nuovamente oggi, domenica 20 agosto, la parrocchia ricorda l’uomo, molto attivo e conosciuto nella sua comunità.

Le esequie avranno inizio alle ore 11. Sarà possibile anche seguire la cerimonia da remoto con la diretta YouTube sul canale della Comunità pastorale di San Macario