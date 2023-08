Pnrr: Mef, ulteriori 1,6 miliardi per opere pubbliche

Il ministero dell’Economia e delle finanze ha assegnato ulteriori 1,6 miliardi di euro del Fondo opere indifferibili per gli interventi previsti dal Pnrr e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, al fine di fronteggiare l’aumento dei prezzi dei materiali e il caro energia.

In particolare, il decreto del ragioniere generale dello Stato n. 187 dell’11 agosto 2023 ripartisce le risorse (con procedura ordinaria del FOI) alle stazioni appaltanti che avviano le procedure di affidamento di opere pubbliche nel periodo 1 luglio 2023 – 31 dicembre 2023. Le risorse complessivamente assegnate dal decreto ammontano a 8.074.778.168,50 euro, di cui 5.010.208.037,94 euro destinate a interventi finanziati da risorse PNRR, 679.429.116,27 euro per opere in relazione alle quali sono stati nominati commissari straordinari, 453.759.907,93 euro relative a interventi Pnc (Piano nazionale complementare), 1.616.660.978,20 euro preassegnate agli enti locali attuatori di misure Pnrr e, infine , 314.720.128,16 euro preassegnate agli enti locali nell’ambito Pnc.

La normativa ha esteso la procedura della preassegnazione anche agli interventi del Pnc degli enti locali rientranti nei programmi: B.1 – Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 C.12 – Strategia Nazionale Aree Interne – Miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza delle strade C.13 – Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica D.1 – Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali.