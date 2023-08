Quattrocento anni fa il lascito che premiò i pescatori di Angera e Ranco

“Filippo, per grazia di Dio, Re di Castiglia, di Leone, di Aragona, dell’una e dell’altra Sicilia, duca di Milano … decretiamo che la pesca, che altre volte ebbero i Feudatari del feudo di Angera o pretesero loro spettare intorno alla Rocca sino alla metà del Lago, rimanga riservata, e sia lasciata, affinché ne godano liberamente i pescatori di queste terre e i di lei abitanti”. Così recita l’antico documento, datato 1623, che regola l’uso civico di pesca sulle rive di Angera e Ranco.

Un lascito di epoca barocca che nel tempo si è tradotto nella possibilità di pescare senza dover pagare alcuna tassa od onere (come invece avviene in altre zone del lago). Nel 1889 è stato riconosciuto come esclusivo degli abitanti di Angera e Ranco e nel 1927, attraverso una specifica legge, è stato ufficializzato con il diritto di uso civico, decretando la proprietà dello stesso ai cittadini e non ai comuni, particolare che lo rende ancor più vincolante essendo riconosciuto come diritto della comunità. L’uso civico è infatti un diritto di godimento che molto spesso ha le sue radici nella storia o nella prassi tramandata e che riguarda una collettività per l’utilizzo di una proprietà pubblica o privata ma legata solitamente a privilegi nobiliari, come nel caso del Lago Maggiore.

All’origine di questo privilegio c’è una storia epica, di generosità e coraggio da parte dei pescatori di allora, che potete rileggere qui:

A quattrocento anni di distanza dalla concessione del lascito, la città di Angera ha organizzato un itinerario guidato dal titolo “Una pesca degna di un re”. La passeggiata offerta dalla cittadina della rocca è in programma domenica 27 agosto. Sarà l’occasione per ripercorrere quella pagina di storia della comunità con la guida che accompagnerà il gruppo durante la mattinata. La partenza è in programma alle 10 dal Civico Museo Archeologico, in via Marconi 2. È necessario prenotarsi presso Infopoint turistico, piazzale della Vittoria.: 0331931915 o infopoint@comune.angera.it