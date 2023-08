Reagisce al controllo dei Carabinieri a Castano Primo, nascondeva cocaina e hashish

Ha mandato in ospedale due Carabinieri (10 giorni di prognosi) per evitare un controllo ma ora si ritrova in carcere per spaccio di stupefacenti. È finita così, durante lo scorso weekend, la serata in un bar di Castano Primo per un uomo che, alla richiesta di fornire i documenti all’uscita del locale, ha reagito spintonando e picchiando i militari di una pattuglia della stazione di Castano Primo.

L’energumeno (alto poco meno di due metri, ndr) è comparso questa mattina davanti al giudice del Tribunale di Busto Arsizio, processato con rito direttissimo, per possesso di circa 25 grammi di hashish e altrettanti di cocaina.

Per i due militari, dunque, una prognosi severa a causa delle ferite riportate a seguito della colluttazione. La sostanza stupefacente, ritrovata dopo la sua reazione spropositata, è stata posta sotto sequestro. L’arresto è stato convalidato e per lui si sono aperte le porte del carcere.