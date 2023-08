Tamberi trionfa ancora: oro mondiale nel salto in alto

Olimpiadi, Europei e ora Mondiali: Gianmarco Tamberi entra di diritto nell’Olimpo dell’atletica italiana e internazionale conquistando l’oro iridato sulla pedana di Budapest, due anni dopo quello ai Giochi e un anno dopo quello continentale. (foto Colombo/Fidal)

Il marchigiano, 31 anni, è una delle punte di diamante della Nazionale di cui è il capitano e non ha tradito nonostante un errorino nella misura d’ingresso. Da lì in avanti però “Gimbo” – che si è presentato al via come di consueto con il volto mezzo rasato e mezzo barbuto – ha infilato una serie di salti validi sino a valicare i 2,36.

A quell’altezza è uscito l’amico rivale qatariota Barshim (oro ex-aequo con Tamberi alle Olimpiadi) che ha guadagnato il bronzo: l’unico rimasto a contendere il titolo all’azzurro è stato l’americano JuVaughn Harrison.

Né l’uno né l’altro però sono riusciti a passare quota 2,38, ma a parità di risultato l’oro è andato a Gimbo. L’azzurro, che aveva ancora una salto a disposizione, ha quindi chiesto di alzare l’asticella a 2,40 ma al momento di saltare – dopo diversi minuti di festeggiamento – ha preferito non forzare: il suo record personale resta 2,39 ma la bacheca si arricchisce di un oro preziosissimo.

Per l’Italia è la terza medaglia di Budapest 2023 dopo l’argento di Fabbri nel peso e il bronzo di Palmisano nella marcia.