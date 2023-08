Via ai Mondiali di atletica: Arese, Fontana e Troiani tra i protagonisti azzurri

La 20 chilometri di marcia maschile apre – sabato 19 agosto – i Mondiali di atletica in programma a Budapest ai quali l’Italia si avvicina con tante speranze. La Nazionale diretta dal d.t. Antonio La Torre propone tanti nomi in grado di entrare nelle finali e diversi protagonisti che possono competere per una medaglia.

Parliamo dei vari Gianmarco Tamberi (alto, capitano della squadra) e Larissa Iapichino (lungo), dei marciatori, di Weir nel peso e – chissà – della staffetta 4×100 olimpionica maschile anche se la “star” Marcell Jacobs tiene tutti con il fiato sospeso visto che gli infortuni lo hanno tenuto lontano dalle piste e la sua condizione rimane un’incognita.

Tra i 78 convocati spicca anche un drappello “targato Varese” forte di tre unità: si tratta del mezzofondista Pietro Arese (foto Colombo/Fidal) e delle sprinter Vittoria Fontana e Virginia Troiani. Il primo, torinese d’origine, 23 anni, è il pezzo pregiato del College del Mezzofondo dell’Università dell’Insubria: Pietro si allena infatti a Varese sotto la guida sapiente di Silvano Danzi e lo scorso anno fu quarto agli Europei.

Fontana e Troiani invece arrivano rispettivamente da Gallarate e Busto Arsizio: Vittoria (23 anni) è stata campionessa europea U20 sui 100 metri (2019) e sarà a Budapest per la staffetta 4×100 di cui è una delle componenti più costanti nelle ultime stagioni. Il suo mondiale era a rischio per un problema a un tendine, ma Fontana è riuscita a recuperare per volare in Ungheria, seppur non per la gara individuale. Virginia (una delle tre gemelle bustocche) è invece convocata per l’altra staffetta, la 4×400, sulla distanza di cui è specialista. Entrambe si dovranno giocare un posto nel quartetto azzurro.

A Budapest ci sarà anche l’oro di Tokyo nella marcia, quel Massimo Stano che è pugliese ma che ha sposato la varesina d’adozione Fatima Lofti. Nella maratona invece, con la maglia azzurra, ci sarà anche Giovanna Epis: la 35enne veneziana vive da tempo a Legnano, è tesserata per i Carabinieri e quest’anno ha sfiorato il record italiano sulla distanza dei 42.195 metri fissando il personale in 2h23’46”. Budapest potrebbe essere la volta buona per far cadere il primato tricolore.

Proprio Massimo Stano, insieme ad Andrea Cosi e Francesco Fortunato, sarà la prima “carta” che l’Italia calerà sul tavolo delle possibili medaglia nella 20 Km di marcia. Sempre nella prima giornata attenzione a Zane Weir nel peso e – se le batterie saranno benevole – alla 4×400 mista. In serata ecco Arese nelle batterie dei 1.500 e alle 19,43 le batterie dei 100 piani con l’ascendente Samuele Ceccarelli e l’attesissimo Jacobs.

Domenica 20 invece si comincerà con la marcia femminile e con il rientro dell’olimpionica Palmisano accanto a Giorgi e Trapletti. Poi ci saranno la eventuale semifinale di Arese e le finali di Iapichino nel lungo e Crippa nei 10mila; in serata la finale dei 100 metri, sempre attesissima (con o senza azzurri).