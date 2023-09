79° anniversario dei caduti della “Gera”: commemorazione e pranzo sociale con l’Anpi Luino

Giovani, morti per la libertà. Sono i caduti della Gera, località simbolo della resistenza appena fuori Luino dove la lotta partigiana pagò un duro prezzo in termini di vite umane.

Per questo ogni anno si commemorano queste morti per consentire anche alle giovani generazioni di portare avanti il testimone della memoria che quest’anno segna il 79° anniversario di quei fatti avvenuti il 7 ottobre 1944 a Voldomino.

Alla tradizionale cerimonia, in programma domenica 24 settembre a partire dalle 10:00, quest’anno seguirà un pranzo sociale organizzato dall’Anpi Luino alle ore 13:00 al circolo “Felice Cavallotti” di Creva, in via Bissolati 1. I proventi del pranzo – a cui è possibile prenotarsi entro il 18 settembre – saranno devoluti alla sezione luinese per eventi e attività. Il menù prevede un antipasto all’italiana, un risotto alle verdure, una tagliata e il dessert, compreso vino ed acqua.

Per prenotare è possibile contattare i numeri: 348 8108897 (Domenico) e/o 335 6348816 (Emilio) oppure scrivere su WhatsApp al 3401743808 (Erica). Seguirà una sottoscrizione a premi per finanziare l’attività dell’Anpi

PROGRAMMA COMMEMORAZIONE

Ore 10:00 raduno di tutte le Autorità, delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e degli studenti delle scuole presso la sede municipale

Ore 10:15 corteo con accompagnamento della Musica Cittadina da Piazza Crivelli Serbelloni a Piazza Risorgimento e deposizione corone al Monumento a Garibaldi e al Monumento ai Caduti, con orazione ufficiale del professor David Arioli, dirigente scolastico del Liceo “Vittorio Sereni” di Luino

Ore 11:30 posa corona alla Cappella votiva ai Martiri della “Gera” e celebrazione S.Messa