A Gavirate partiti i lavori in via Cavallotti: saranno abbattuti i tigli ammalati

Addio ai tigli, ma solo perchè ammalati o pericolosi. A Gavirate è aperto il cantiere per la riqualificazione dei marciapiedi di via Cavallotti: « Come spiegato in consiglio comunale – ricorda il sindaco Silvana Alberio – è stato deciso di abbattere solo le piante ammalate e quelle sui passi carrai perchè pericolose. In tutto sono 5 gli alberi interessati ma uno verrà ripiantumato».

Il cantiere per sistemare i due marciapiedi durerà circa un mese: « In questo momento abbiamo previsto un restringimento della carreggiata per la presenza di macchinari. Poi, credo che i disagi saranno ridotti. Ai residenti è stato fornito un pass per parcheggiare al di fuori delle proprietà per tutta la durata dell’intervento».

Il cantiere è partito alla destra di chi sale verso via Garibaldi e, una volta ultimato, si sposterà sul lato opposto. L’obiettivo è quello di mettere in sicurezza il marciapiedi che era molto rovinato e dove le radici in superficie mettevano a rischio i pedoni.

Il nuovo marciapiedi verrà realizzato con la pietra di Luserna in continuità con l’arredo utilizzato in via Garibaldi. La stessa pavimentazione verrà utilizzata nella parte finale in prossimità della piazza.